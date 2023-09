Quadras de Beach Tennis: diferencial do Torre La Vie, novo empreendimento da Leal Moreira

O beach tennis se tornou uma febre entre os amantes de esportes e muitas pessoas estão buscando empreendimentos que ofereçam espaços condominiais voltados para a atividade. Os benefícios de morar em um empreendimento com esse espaço são inúmeros, desde a questão do exercício físico até a integração com outras pessoas, fortalecendo laços de amizade. Com esse objetivo, a Leal Moreira apresenta um novo espaço que prioriza a atividade física e o conforto familiar: o Torre La Vie.

Para a arquiteta Larissa Chady, “a procura por empreendimentos que tenham toda essa gama de oferta de espaços condominiais voltados para o esporte é cada vez maior e as pessoas buscam, principalmente, agora as quadras de beach tennis. A atividade virou uma febre e isso agrega um grande valor ao empreendimento”.

Além de ser um esporte extremamente divertido e desafiador, a prática do beach tennis traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental dos praticantes, e ter a oportunidade de praticar a atividade, sem precisar sair do condômino é uma grande vantagem, principalmente, porque o morador não precisa se deslocar para outros endereços para praticar a atividade.

O esporte exige muita movimentação e esforço físico, o que ajuda a manter o corpo saudável e em forma. Morar em um empreendimento com quadra de beach tennis é uma ótima oportunidade para ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, além de melhorar a disposição e o humor dos praticantes. Além de proporcionar uma vida mais saudável e uma maior integração social, a prática do esporte pode ser uma excelente forma de relaxar e se divertir após um dia cansativo de trabalho.

Além de comodidade, a quadra de beach tennis no condomínio pode proporcionar uma vida mais saudável e socialmente integrada, além de ser uma excelente forma de relaxar e se divertir. Por isso, é uma tendência que vem ganhando cada vez mais força e se tornando um diferencial na escolha de um imóvel.

Torre La Vie chega a Belém com inovações no mercado imobiliário (Divulgação / Leal Moreira)

Torre La Vie

O conceito de estilo de vida está cada vez mais presente na escolha de um apartamento, como o Torre La Vie que conta com unidades de 188M² e 378M² e opções de plantas com 4 suítes.

Dentro do pacote de diferenciais, estão presentes os conceitos de Fit Life Health, de Kids, Pet and Play, e Conecte Living que oferecem experiências únicas para quem busca viver como sempre quis, cuidando do corpo e da mente, criando memórias com quem ama, valorizando a convivência com pessoas reais, e tendo mais possibilidades e escolhas em relação ao seu lar.

Além disso, o Torre La Vie apresenta o conceito Eco Life, unindo sustentabilidade e luxo, trazendo qualidade de vida e economia com o reaproveitamento de recursos naturais.