Paysandu x Tuna farão amistoso na Curuzu na próxima segunda (15); veja valores dos ingressos

O Parazão 2024 inicia no próximo dia 20 e as equipes fazem os últimos ajustes antes da estreia. Paysandu e Tuna, que fazem parte do mesmo grupo no Campeonato Paraense, farão um amistoso no próximo dia 15, segunda-feira, às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A informação foi confirmada pelo presidente do Paysandu, Maurício Ettinger.

A partida amistosa entre Papão x Águia do Souza contará com a presença das torcidas. O setor de arquibancada custará R$10 mais 1 quilo de alimento não perecível, já a cadeira terá o valor de R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível. Os sócios-torcedores do Papão que estiverem adimplentes terão acesso livre na Curuzu.

Esse será o segundo amistoso do Paysandu antes da estria no Parazão. O primeiro será neste sábado (13), contra a Seleção de Barcarena, na cidade de Barcarena (PA), local em que o clube alvicleste realiza a sua pré-temporada. Já a Tuna fará o seu terceiro amistoso antes da estreia. Antes de pegar o Paysandu, a Lusa venceu o Bacuri por 5 a 2 e por último derrotou a Seleção de Pirabas por 3 a 0.

A Tuna estreia no Parazão no sábado (20), às 16h30, contra o Águia, na cidade de Marabá (PA). Já o Paysandu terá pela frente na estreia o Santa Rosa, também dia 20, às 19h, no mangueirão, em Belém. As partidas terão o acompanhamento da equipe de O Liberal.