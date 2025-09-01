Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai

O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Roberto Carlos 'Cariri', era reconhecido nos estádios pelo bordão. (Cristino Martina / O Liberal)

A família do vendedor de água Roberto Carlos foi às redes sociais pedir ajuda para conseguir trazer o corpo do patriarca de volta para Belém.

Em um vídeo divulgado na internet, dois dos três filhos de Roberto, conhecido como "Cariri", fazem um pedido de qualquer quantia, via pix, que possa ajuda no traslado do corpo até a capital, haja vista que os custos para tal trajeto são elevados e os filhos não têm como arcar.

"Nós somos filhos do Roberto Carlos Silva, o vendedor de água que muitos conhecem como 'Água, caralh*'. Infelizmente temos que trazer a notícia do falecimento dele, de ontem para hoje (domingo p/ segunda). Ficamos sabendo hoje do acontecimento e viemos encarecidamente pedir uma ajuda para trazer o corpo dele para Belém.", disse um dos filhos.

VEJA MAIS

image Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá
Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

image Vendedor ‘Água Caralh*’ diz que foi expulso da Curuzu por PMs após ‘falar palavrão’
Caso ocorreu no último domingo (4) enquanto trabalhava na partida entre Paysandu e São José-RS, pela Série C do Brasileirão.

image VÍDEO: 'Água, caralh*': conheça o vendedor que faz sucesso com as torcidas do Remo e do Paysandu
Seu Roberto Carlos é piauiense e ganha a vida vendendo água de um jeito inusitado nos estádios do Pará

Ao mudar-se para Belém, o tempo tratou de colocá-lo na boca do torcedor paraense e, com o tempo, tornou-se uma figura carimbada nos estádios do Pará, devido a forma descontraída e "revoltada" de oferecer o seu produto, fato que lhe rendeu justamente o apelido que o próprio usava para oferecer aos torcedores: “Agua, caralh*! Vocês ‘não tenham’ sede, não?’

Chave PIX: 91986112381 - Rodrigo Souza Silva (PicPay)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

água caralh*

futebol paraense

jornal amazônia
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL

Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital

Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal

01.09.25 16h14

Série A argentina

Gimnasia x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/9) pelo Campeonato Argentino

Gimnasia y Esgrima e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

01.09.25 16h00

SOLIDARIEDADE

Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai

O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense

01.09.25 15h59

Futebol tecnológico

Inteligência artificial? Afinal, o que é e como funciona o impedimento semiautomático?

Presidente da CBF anunciou que a ferramenta será utilizada em 2026; confira os detalhes da tecnologia

01.09.25 15h14

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja

Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos

01.09.25 9h05

Luto

Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá

Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu

01.09.25 12h26

Futebol

Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim'

Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano

01.09.25 9h57

De saída

Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada

Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe

01.09.25 10h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda