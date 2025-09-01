Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai

A família do vendedor de água Roberto Carlos foi às redes sociais pedir ajuda para conseguir trazer o corpo do patriarca de volta para Belém.

Em um vídeo divulgado na internet, dois dos três filhos de Roberto, conhecido como "Cariri", fazem um pedido de qualquer quantia, via pix, que possa ajuda no traslado do corpo até a capital, haja vista que os custos para tal trajeto são elevados e os filhos não têm como arcar.

"Nós somos filhos do Roberto Carlos Silva, o vendedor de água que muitos conhecem como 'Água, caralh*'. Infelizmente temos que trazer a notícia do falecimento dele, de ontem para hoje (domingo p/ segunda). Ficamos sabendo hoje do acontecimento e viemos encarecidamente pedir uma ajuda para trazer o corpo dele para Belém.", disse um dos filhos.

VEJA MAIS

Ao mudar-se para Belém, o tempo tratou de colocá-lo na boca do torcedor paraense e, com o tempo, tornou-se uma figura carimbada nos estádios do Pará, devido a forma descontraída e "revoltada" de oferecer o seu produto, fato que lhe rendeu justamente o apelido que o próprio usava para oferecer aos torcedores: “Agua, caralh*! Vocês ‘não tenham’ sede, não?’

Chave PIX: 91986112381 - Rodrigo Souza Silva (PicPay)