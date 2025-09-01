Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense Luiz Guillherme Ramos 01.09.25 15h59 Roberto Carlos 'Cariri', era reconhecido nos estádios pelo bordão. (Cristino Martina / O Liberal) A família do vendedor de água Roberto Carlos foi às redes sociais pedir ajuda para conseguir trazer o corpo do patriarca de volta para Belém. Em um vídeo divulgado na internet, dois dos três filhos de Roberto, conhecido como "Cariri", fazem um pedido de qualquer quantia, via pix, que possa ajuda no traslado do corpo até a capital, haja vista que os custos para tal trajeto são elevados e os filhos não têm como arcar. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Nós somos filhos do Roberto Carlos Silva, o vendedor de água que muitos conhecem como 'Água, caralh*'. Infelizmente temos que trazer a notícia do falecimento dele, de ontem para hoje (domingo p/ segunda). Ficamos sabendo hoje do acontecimento e viemos encarecidamente pedir uma ajuda para trazer o corpo dele para Belém.", disse um dos filhos. VEJA MAIS Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu Vendedor ‘Água Caralh*’ diz que foi expulso da Curuzu por PMs após ‘falar palavrão’ Caso ocorreu no último domingo (4) enquanto trabalhava na partida entre Paysandu e São José-RS, pela Série C do Brasileirão. VÍDEO: 'Água, caralh*': conheça o vendedor que faz sucesso com as torcidas do Remo e do Paysandu Seu Roberto Carlos é piauiense e ganha a vida vendendo água de um jeito inusitado nos estádios do Pará Ao mudar-se para Belém, o tempo tratou de colocá-lo na boca do torcedor paraense e, com o tempo, tornou-se uma figura carimbada nos estádios do Pará, devido a forma descontraída e "revoltada" de oferecer o seu produto, fato que lhe rendeu justamente o apelido que o próprio usava para oferecer aos torcedores: “Agua, caralh*! Vocês ‘não tenham’ sede, não?’ Chave PIX: 91986112381 - Rodrigo Souza Silva (PicPay) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol água caralh* futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Futebol: Sport Club Belém encara grupo difícil na 3ª Super Copa Capital Maior torneio sub-17 do país acontece em dezembro, no Distrito Federal 01.09.25 16h14 Série A argentina Gimnasia x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01/9) pelo Campeonato Argentino Gimnasia y Esgrima e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 01.09.25 16h00 SOLIDARIEDADE Filhos de Roberto Carlos, apelidado de 'Água, Caralh*', pedem ajuda para trazer o corpo do pai O vendedor foi vítima de um infarto fulminante enquanto trabalhava em uma feira no estado vizinho do Amapá; filhos querem fazer o velório e enterro na capital paraense 01.09.25 15h59 Futebol tecnológico Inteligência artificial? Afinal, o que é e como funciona o impedimento semiautomático? Presidente da CBF anunciou que a ferramenta será utilizada em 2026; confira os detalhes da tecnologia 01.09.25 15h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, torcedores do Paysandu protestam em frente à sede do clube em Belém; veja Papão ocupa a última posição da tabela da Série B e não vence há sete jogos 01.09.25 9h05 Luto Ícone dos estádios, vendedor 'Água, Caralh*' morre em Macapá Roberto Carlos ficou conhecido por vender água nos estádios, em jogos de Remo e Paysandu 01.09.25 12h26 Futebol Remo: em entrevista, Marcos Braz fala sobre permanência de António Oliveira: 'Podem confiar em mim' Executivo azulino destacou comprometimento com o clube e apontou planejamento para o próximo ano 01.09.25 9h57 De saída Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe 01.09.25 10h37