Bahia x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão

Bahia x Sport Recife disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Sport ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sport Recife está na lanterna do Brasileirão e soma 2 vitórias, 11 empates, 23 derrotas, 28 gols marcados e 69 gols sofridos. O time está em uma sequência de 9 derrotas pelo Campeonato Brasileiro.

Já o Bahia ocupa a 7° posição da competição com 16 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 48 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Bahia x Sport: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Sport Recife: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 20h