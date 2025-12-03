Bahia x Sport: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Bahia e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 03.12.25 19h00 O Bahia soma 40 pontos a mais que o Sport Recife, que por sua vez está em uma sequência de 9 derrotas pelo Campeonato Brasileiro (Letícia Martins/ EC Bahia) Bahia x Sport Recife disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 37° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bahia x Sport ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Sport Recife está na lanterna do Brasileirão e soma 2 vitórias, 11 empates, 23 derrotas, 28 gols marcados e 69 gols sofridos. O time está em uma sequência de 9 derrotas pelo Campeonato Brasileiro. Já o Bahia ocupa a 7° posição da competição com 16 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 48 gols marcados e 44 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão Fortaleza e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/12) pelo Brasileirão São Paulo e Internacional jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Bahia x Sport: prováveis escalações Bahia: Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. Sport Recife: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena. FICHA TÉCNICA Bahia x Sport Recife Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA) Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 20h 