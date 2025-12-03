Bragantino x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão RB Bragantino e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 03.12.25 18h00 O Bragantino soma só 3 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino) RB Bragantino x Vitória disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bragantino x Vitória ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Bragantino é o 12° colocado do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 40 gols marcados e 54 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas. Já o Vitória está em 15° lugar e soma 10 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 34 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas, com 3 vitórias nesse período. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasilerão Fortaleza e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Bragantino x Vitória: prováveis escalações Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini. Vitória: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura. FICHA TÉCNICA Red Bull Bragantino x Vitória Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave vitória RB Bragantino brasileirão 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04