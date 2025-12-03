Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bragantino x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão

RB Bragantino e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Bragantino soma só 3 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (Ari Ferreira/ Red Bull Bragantino)

RB Bragantino x Vitória disputam hoje, terça-feira (03/12), uma partida pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h (horário de Brasília), no Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bragantino x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bragantino é o 12° colocado do Brasileirão e acumula 13 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 40 gols marcados e 54 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Vitória está em 15° lugar e soma 10 vitórias, 12 empates, 14 derrotas, 34 gols marcados e 48 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas, com 3 vitórias nesse período.

Bragantino x Vitória: prováveis escalações

Bragantino: Cleiton; Andres Hurtado, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavo Neves e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Vitória: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Willian Oliveira, Baralhas e Ramon; Erick, Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA
Red Bull Bragantino x Vitória
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)
Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 19h

.
