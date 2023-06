Vendedor ‘Água Caralh*’ diz que foi expulso da Curuzu por PMs após ‘falar palavrão’

O vendedor de água Roberto Carlos, conhecido nos estádios do Pará como "Água, caralh*", foi expulso do estádio da Curuzu no último domingo (4), por policiais militares, enquanto trabalhava na partida entre Paysandu e São José-RS, pela Série C do Brasileirão. O ambulante teria sido retirado do local pelos PM pelo fato de estar "falando palavrão".

Em contato com a reportagem do Núcleo de Esportes de O Liberal, a assessoria do vendedor disse que ele foi "convidado a se retirar" pelos PMs enquanto trabalhava. O responsável por cuidar das redes sociais do ambulante, Romário Costa, disse que tudo ocorreu de forma bem tranquila.

"Ele estava vendendo água, daquele jeito de sempre, quando um PM se incomodou com a maneira como ele se expressava e pediu pra ele sair do estádio. Outros militares tentaram acalmar a situação, pediram para ele não chamar mais palavrão e mantiveram ele na arquibancada. Só que ele voltou a vender água, daquele jeito, e mandaram ele sair do estádio. Apesar disso, tudo ocorreu de forma tranquila", disse.

Sobre o caso, a reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Militar, solicitando um posicionamento. No entanto, até o momento, não obteve resposta.

Ícone dos estádios

Seu Roberto Carlos, de 49 anos, mais conhecido nos estádios do Pará como “Água, caralh*” é um ícone dos estádios de futebol. De forma irreverente, o ambulante costuma vender água no centro comercial e nas praças esportivas sempre seguido de um palavrão. Durante a pandemia de Covid-19, o vendedor começou a compartilhar suas experiências nas redes sociais e ganhou vários seguidores.