Caso Daniel Alves: juíza afirma que 'há indícios muito mais que suficientes' de que houve estupro

Anna Marín, juíza responsável pelo caso Daniel Alves, afirma que as provas contra o jogador brasileiro, acusado de estupro e agressão sexual na Espanha, são contundentes. De acordo com matéria postada no jornal O Globo, a declaração consta em um despacho assinado por ela no Tribunal de Instrução nº 15, em Barcelona. "Há indícios muito mais do que suficientes [que houve estupro]", escreveu.

O lateral-direito Daniel Alves está preso na Espanha desde o dia 20 de janeiro. Ele é acusado de ter agredido e estuprado uma mulher espanhola de 23 anos na madrugada do dia 31 de dezembro no banheiro da área VIP da boate Sutton, em Barcelona.

O documento despachado por Anna Marín detalha as razões pelo qual a magistrada pediu a prisão preventiva do jogador. E, apesar de alegar ter provas contundentes, o documento ressalta que a investigação ainda está em andamento e que novas informações podem surgir, cita o jornal espanhol "El Periódico".

Recurso pede relaxamento de prisão

Na última segunda-feira o atual advogado do brasileiro, Cristóbal Martell, entrou com um recurso solicitando o abrandamento da prisão preventiva de Daniel Alves. A defesa pede que o lateral-direito possa cumprir prisão domiciliar e, para isso, Alves está disposto a entregar o passaporte à Justiça da Espanha, usar pulseira eletrônica e se apresentar rotineiramente às autoridades para provar que não vai deixar o país. O Tribunal de Barcelona avalia o pedido.

Defesa critica investigação

O pedido de abrandamento da prisão preventiva feito por Martell também está recheado de críticas à investigação do caso. O advogado acusa a Unidade Central de Agressões Sexuais (UCAS) da polícia de Barcelona de apurar o caso de maneira "tendenciosa" e "descuidada", além de alegar que a juíza aceitou a denúncia "sem crítica".

Como argumentos para sustentar as críticas, a defesa de Daniel Alves afirma que há inconsistências no depoimento da mulher de 23 anos que acusa o lateral, 16 anos mais velho. Segundo o jornal espanhol "La Vanguardia", que teve acesso ao recurso de 24 páginas, a Martell alega que a vítima teria entrado no banheiro dois minutos depois de Alves, diferente do relato feito pela jovem.

O advogado sustenta que é possível provar com as imagens das câmeras da boate e insiste que o atleta entrou no banheiro dois minutos antes da mulher, que, neste meio tempo, teria conversado com duas amigas e um garçom.

Martell prossegue alegando que a moça então vai até a porta do toalete e entra sem que Daniel Alves abra a porta, afirma que "as imagens falam por si" e que demonstram "fraquezas nas provas da acusação".

Imagens reforçam acusação

Em contrapartida, fontes ligadas à investigação ouvidas pelo jornal "El Periódico" garantem que as gravações das câmeras da boate Sutton são compatíveis com o relato da vítima e, em determinado momento, mostram Daniel Alves parado ao lado da porta do banheiro fazendo gestos insistentes para que a jovem o siga até o local.