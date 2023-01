Advogado de Daniel Alves concede primeira entrevista após recurso e diz: 'Tem jogo'

O advogado do jogador Daniel Alves concedeu sua primeira entrevista depois de assumir a defesa do atleta, acusado de estupro contra uma jovem de 23 anos, no útimo dia 30 de dezembro, em uma boate de Barcelona, na Espanha. Cristóbal Martell apresentou a defesa e se mostrou confiante quanto ao pedido de liberdade protocolado na justiça espanhola.

Daniel está preso desde o dia 20 de janeiro, após um pedido do Ministério Público da Espanha e da vítima. Na última segunda-feira (30), o advogado entrou com recurso no Tribunal de Justiça e o advogado conversou brevemente com a jornalista Mayka Navarro. Segundo ele, "há esperança" de soltura para o atleta.

A expectativa da defesa reside no fato de haver "medidas alternativas razoáveis para assegurar o processo". A jornalista insistiu para obter mais informações, mas não foi atendida pelo advogado. A decisão da justiça deve ser anunciada até a semana que vem.

A defesa apresentada pelo advogado do atleta tem mais de 20 páginas e extensa documentação, conforme divulgado pelo jornal "El Periódico". Entre os argumentos, é citado que não há risco de fuga, já que Daniel tem residência perto de Barcelona, além dele ter empresas na Espanha.

Algumas medidas para a soltura foram expostas, entre elas proibí-lo de sair do país, entregar o passaporte espanhol (ele tem dupla cidadania), pagamento de fiança elevada ou comparecimento periódico ao tribunal. Isso sem contar que Daniel Alves estaria disposto a usar uma tornozeleira eletrônica.

Já a advogada da vítima, Estar Garcia López, disse ao UOL que não foi notificada sobre o recurso e vai se manifestar de forma contrária a ele. A partir da apresentação da defesa, a vítima tem mais cinco dias úteis para expor suas alegações e o tribunal decidirá se o jogador continua preso ou é solto para responder em liberdade.

Até o momento, o lateral-direito deu várias versões sobre o ocorrido no banheiro da boate Sutton, em Barcelona. Em um primeiro momento negou conhecer a vítima, provavelmente com medo da reação da esposa, Joana Sanz, que ainda estava ao lado dele. Depois disso informou que teve relação sexual consensual, enquanto a vítima diz que foi violentada sem consentimento. Nos próximos dias, testemunhas que estiveram na sala VIP da boate com a vítima e Daniel Alves, como amigos ou funcionários, devem ser ouvidas.