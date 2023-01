Joana Sanz pede divórcio de Daniel Alves após prisão por agressão sexual, diz TV; veja

A esposa do jogador Daniel Alves, acusado de violência sexual na Espanha, pediu o divórcio do atleta, de acordo com o programa da TV espanhola 'El programa de Ana Rosa'. A modelo Joana Sanz estaria definindo a sua situação conjugal após os fatos apontarem para a confirmação da agressão, que ocorreu em uma boate de Barcelona, no último dia 30 de dezembro, contra uma jovem de 23 anos.

Conforme o noticiado pelo programa, Joana pediu para os seus advogados definirem a situação do casal depois dele ter recuado de um encontro "mano a mano" com a modelo. Recentemente, ela compartilhou com os seus seguidores alguns ataques recebidos na internet por conta do marido.

Mensagens do tipo "Você tem um marido estuprador"; "Imbecil, magra, idiota, cadela falante"; "Cúmplice de estuprador", entre outras ofensas gratuitas.

SAIBA MAIS



O que aconteceu

Daniel Alves está preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, acusado de estupro. Ao prestar depoimento, o jogador deu sua versão para a juíza Maria Concepción Canton Martín, mas acabou criando contradições em suas falas. Por conta disso, o Ministério Público e a defesa da vítima pediram a prisão provisória e a justiça acatou o pedido, sem direito a fiança.

Depois do escândalo, o Pumas (MEX), clube onde Daniel Alves jogava, rescindiu contrato por justa causa, enquanto ele segue preso na penitenciária de Brians 2, até que as autoridades espanholas encerram a fase de inquérito. Caso seja condenado, Daniel Alves pode pegar até 12 anos de prisão.