Advogada de famoso caso de estupro na Espanha vê condenação de Daniel Alves como 'muito provável'

A advogada Beatriz Uriarte, conhecida na Espanha por defender um dos acusados de participar de um estupro coletivo no país, vê a condenação de Daniel Alves como "muito provável". Em entrevista ao GE, a advogada disse que a liberdade do jogador se torna cada vez mais difícil, dado o depoimento da vítima e as provas que foram coletadas, dando veracidade às informações.

A defesa de Daniel Alves tem até a próxima terça-feira (31) para entrar com recurso em favor do jogador. O objetivo é retirá-lo da penitenciária na qual ele completa uma semana nesta sexta-feira.

Caso "La Manada"

Beatriz Uriarte ficou nacionalmente conhecida por trabalhar no caso "La Manada", um estupro coletivo cometido por cinco homens na Espanha. O crime, ocorrido em 2016, chocou o país pelas penas brandas. Houve, na época, protestos e repercussão até gerar a mudança da lei de violência sexual em outubro do ano passado.

De acordo com a nova lei, a exigência miníma para obtenção de sentença de condenção é a declaração da vítima.

"São três requisitos que se deve preencher no depoimento da vítima para se tornar prova suficiente num caso de agressão sexual. Primeiro, o que se chama persistência de incriminação. Quando a vítima repete sempre a mesma coisa. Foi assim no hospital, na delegacia e diante da juíza. Segunda, se a vítima não tem relação com o acusado, chamada de ausência de incredibilidade subjetiva. A terceira, caso haja outros fatores que corroborem a versão, a verossimilhança do depoimento. No caso de Daniel Alves, há relatos de porteiros da boate, a polícia encontrou registros de sêmen, as câmeras... Quando se juntam as três coisas, com a declaração da vítima de que foi estuprada, já se pode condenar. Não precisa de mais nada", comentou Beatriz em contato com o GE.