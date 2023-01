Advogado de Daniel Alves explica mudanças de versão em caso de estupro

O novo advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell, explicou nesta sexta-feira (27) porque o jogador mudou tantas vezes a versão do caso em que é acusado de estupro. A entrevista ocorreu no programa "Hablando Claro", da TVE, da Espanha.

"[A mudança de versão] Devia se tratar de ocultar a infidelidade de sua mulher", disse o advogado de Daniel.

O ex-jogador do Barcelona e convocado pela Seleção Brasileira na última Copa do Mundo é casado com a modelo Joana Sanz desde 2017. Na quinta-feira (26), ela excluiu todas as fotos que tinha com ele em seu feed do Instagram.

De acordo com informações da imprensa espanhola, Daniel Alves entrou em contradição três vezes durante depoimentos que prestou às autoridades. Os órgãos investigam uma acusação de estupro feita por uma mulher de 23 anos.

A Justiça da Catalunha concedeu mais dias para que os advogados de defesa apresentem alegações sobre o caso. O prazo final se encerra no início da semana que vem.