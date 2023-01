Defesa de Daniel Alves sugere monitoramento eletrônico para jogador aguardar julgamento em liberdade

Na tarde desta sexta (27), a TV espanhola “Antena 3” informou que a nova defesa do jogador de futebol Daniel Alves, preso na Espanha há uma semana por acusação de estupro, apresentou novas para que o jogador possa aguardar o julgamento em liberdade provisória.

O advogado Cristóbal Martell esteve em reunião com o cliente nesta sexta no presídio Brians 2, onde Daniel está preso, para apresentar outras medidas para levar ao tribunal, como:

Monitoramento eletrônico por pulseira;

Retirada do passaporte;

Comparecimento perante a polícia ou autoridade judicial em dias necessários;

Comunicação de sua situação à polícia de fronteira.

As investidas para tentar retirar o jogador da reclusão e esperar em liberdade o julgamento tem prazo de até terça-feira, 31, para convencer a 15° vara do Barcelona a conceder o benefício.

Caso o recurso apresentado pela defesa não seja convincente, o jogador permanecerá preso no Brians 2 até o dia do julgamento, que ainda não tem data marcada.

Daniel Alves, de 39 anos, está detido de forma provisória devido a acusação de estupro por parte de uma mulher de 23 anos. Ela alega ter sido violentada e obrigada a ter relações sexuais com o ex-jogador do Pumas, em um banheiro de uma boate, na Espanha. Ele nega as acusações.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)