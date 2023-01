Daniel Alves é tratado como 'celebridade' por presos e fez gastos na prisão; entenda

Preso acusado de violência sexual na Espanha, Daniel Alves está vivendo uma rotina de luxos no Centro Penitenciário Brians II. De acordo com informações do programa espanhol "Ya es mediodía", da Telecinco, o jogador é visto como uma verdadeira celebridade pelos outros detentos.

Segundo a apuração do jornal, assim que entrou na penitenciária, Daniel Alves possuía um cartão com saldo de 100 euros. Esse dinheiro poderia ser gasto com compras dentro do presídio.

A verba, de acordo com o programa, foi usada pelo jogador para comprar seis iogurtes, quatro latas de atum, um shampoo e quatro latas de energético. Tudo isso teria custado 17,33 euros.

Ainda segundo a Telecinco, Daniel Alves comecará a receber visitas sempre aos domingos de tarde. A atual esposa do jogador, a modelo espanhola Joana Sanz, disse que não irá visitá-lo.