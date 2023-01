Preso a mais de uma semana, Daniel Alves joga futebol pela primeira vez na cadeia

Preso a mais de uma semana acusado de violência sexual na Espanha, o lateral-direito Daniel Alves disputou uma partida de futebol com demais companheiros do Centro Penitenciário de Brians II. As informações foram divulgadas neste domingo (29) pelo jornal espanhol La Vanguardia.

Segundo o periódico, a partida causou certo alvoroço no centro penitenciário. Funcionários, diretores e outros detentos ficaram sabendo da partida e pararam para assistir Daniel Alves jogar.

Daniel Alves também recebeu, nesta semana, a visita de Cristóbal Martell, seu novo advogado, e de seu sócio, Arnau Xumetra. Ambos conversaram com o atleta sobre estratégias de defesa do caso. Contudo, o jogador terá que lidar com evidências que pesam contra os depoimentos prestados às autoridades