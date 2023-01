Daniel Alves pode ser solto? Defesa busca fim da prisão preventiva; veja os próximos passos

A defesa de Daniel Alves – acusado de estupro em Barcelona – buscará novamente na próxima semana convencer a Justiça para que o jogador aguarde o caso em liberdade. A estratégia é garantir que o lateral não fugirá enquanto aguarda um possível julgamento. O jogador está preso desde o dia 20 de janeiro, na Espanha.

O Ministério Público da Catalunha acusou Daniel de ter estuprado uma jovem de 23 anos no banheiro de uma boate, no fim de dezembro do ano passado. O atleta negou, mas foi detido enquanto prestava depoimento na semana passada.

Entre as propostas ofertadas pela defesa de Daniel, segundo a imprensa espanhola, estão:

Uso de uma pulseira eletrônica;

Entrega do passaporte à Justiça;

Documento da demissão de Daniel Alves do Pumas-MEX.

Se a Justiça espanhola aceitar os argumentos da defesa e permitir que Daniel responda em liberdade:

Daniel Alves ficará solto, mas não poderá deixar a Espanha;

Informará às autoridades o endereço onde ficará;

Se apresentará à Justiça sempre que solicitado.

No caso da juíza responsável rejeitar o recurso, Daniel seguirá preso preventivamente. A lei espanhola permite que alguém fique recluso nesta situação durante dois anos. Enquanto isso, a Justiça continua analisando o caso para decidir se o julgamento será realizado.

