Programa para incentivar produção artística tem editais com até R$ 25 milhões no Brasil

Durante a programação do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) 2023, organizado pelo Ministério da Cultura, em Belém, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) lançou, na manhã desta sexta-feira (10), o Programa de Difusão Nacional Rede das Artes 2023, que contará com cinco editais, cada um no valor de R$ 5 milhões, e vai oferecer um total de 150 bolsas culturais para a realização de circuitos artísticos em todas as regiões do país. As inscrições para o projeto começam nesta segunda-feira (13).

Os editais do Rede das Artes receberam nomes de políticas já realizadas pela Funarte. Eles permanecem vivos na memória coletiva de agentes artísticos do país e homenageiam personalidades reconhecidas por suas trajetórias de dedicação às artes brasileiras: Carequinha, no circo; Klauss Vianna, na dança; Marcantonio Vilaça, nas artes visuais; Myriam Muniz, no teatro; e Pixinguinha, na música.

“Na tradição da Funarte, muita gente lembra dos prêmios de dança, do teatro, das artes visuais. Então, a Funarte pega esses prêmios, esses projetos tradicionais, juntos, e lança hoje. São dirigidos à circulação das artes das mais diversas linguagens, conectando à distribuição. O programa é voltado para artistas, realizadores, produtores, curadores, gestores de espaços e outros profissionais”, explica a presidente da Funarte, Maria Marighella.

Para ela, a ideia da iniciativa é fazer uma conexão entre os agentes que distribuem as obras da produção artística brasileira. “São cinco editais, somando R$ 25 milhões, dirigidos às artes brasileiras. As propostas podem ser diversas, mas o ideal é que elas sejam articuladas nessa construção de rede, de conexão, a ideia é conectar fazendo com que a arte brasileira, o produto artístico brasileiro, chegue em cada território do país”, pontua.

Descentralização

O projeto vai alcançar o Norte - é o que garante a presidente da Funarte. Maria considera “um marco muito importante que essa política esteja sendo feita no Pará, no Norte do país”. O Rede das Artes tem justamente a intenção de difundir as políticas públicas desse segmento, que, de acordo com ela, ficam mais concentradas em outras regiões do país, por isso a ideia de redistribuir, descentralizar e dar acesso à produção artística brasileira.

“Todos os nossos mecanismos de fomento, todas as ações da Funarte, absolutamente todas, têm recorte regional. Nós usamos os mesmos parâmetros usados tanto na lei Aldir Blanc como na lei Paulo Gustavo, e agora nessa política. É uma divisão que está estabelecida no Fundo de Participação de Estados e Municípios para os investimentos regionais. No caso da Funarte, os investimentos são regionais e não estaduais, mas, em todos os mecanismos e em todos os programas, há um recorte por região. E não havendo inscrição ou em casos de dúvida, são beneficiadas as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste”, garante Marighella.

A secretária de Cultura do Pará, Úrsula Vidal, que estava no evento, destaca a importância do lançamento. “O que nós todos estamos fazendo aqui é vendo o retorno desse programa em que nós vamos nos abraçar, nos reconhecer, beijar, que a gente quer também, porque é sobre corpos livres, sobre corpos dançantes, sobre corpos políticos, sobre uma política pública que nos reconhece como indivíduos que produzem conhecimento de uma ancestralidade e de um novo futuro possível a partir do lugar de onde viemos que vai nos indicar o caminho de um futuro de justiça social plena para todos os nossos Brasils”, comenta.

Editais e inscrição

A Bolsa Funarte de Música Pixinguinha é um dos cinco editais do Rede das Artes e retoma o fomento à circulação da música popular e de concerto pelo país, por meio do apoio a circuitos artísticos de espetáculos musicais e atividades de intercâmbio, mediação e formação no território nacional. Os circuitos contarão com a participação de artistas e grupos musicais atuantes nas localidades que vão receber os shows, promovendo intercâmbio regional e fortalecimento das redes criativas da cena musical brasileira.

Já a Bolsa Funarte de Circo Carequinha pretende promover a difusão do circo por meio do apoio a itinerâncias de circos tradicionais de lona pelo país, bem como o fomento à cena contemporânea do circo por meio do apoio à circulação de espetáculos circenses, conjuntamente com atividades de intercâmbio, fruição e formação; enquanto as Bolsas Funarte de Dança Klauss Vianna e Funarte de Teatro Myriam Muniz vão apoiar projetos que proponham circuitos artísticos, compostos pela circulação de espetáculos cênicos já estreados juntamente com atividades de intercâmbio, mediação e formação em diferentes unidades da federação.

Por fim, a Bolsa Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça vai apoiar circuitos artísticos para itinerância de exposições individuais, coletivas ou de acervos, inclusive os museológicos, e atividades de intercâmbio, fruição e formação no território nacional. O edital também possui modalidade que permite a aquisição de uma ou mais obras artísticas que integrem a circulação, que passarão a integrar acervos abertos ao público, uma importante iniciativa de fortalecimento e atualização de acervos de instituições culturais, museus e espaços de memória em todo o território nacional.

As inscrições para os editais, abertas a partir de 13 de novembro para os editais Bolsa Funarte de Artes Visuais Marcantonio Vilaça e Bolsa Funarte de Música Pixinguinha e 14 de novembro para a Bolsa Funarte de Circo Carequinha, Bolsa Funarte de Dança Klauss Vianna e Bolsa Funarte Teatro Myriam Muniz, poderão incluir propostas de pessoas jurídicas de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos e com experiência no campo da cultura e das artes. Não serão aceitas inscrições realizadas por microempreendedores individuais (MEI) ou pessoas físicas. Mais informações no site www.gov.br/funarte/pt-br/editais-1/2023.