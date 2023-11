Clássico da Disney “A Pequena Sereia” será encenado no Grêmio Literário Português

Um dos maiores clássicos da Disney a história de “Ariel, a Pequena Sereia” será encenado no Grêmio Literário e Recreativo Português neste sábado (11), às 18h. O espetáculo traz a história da jovem sereia Ariel que se apaixona pelo príncipe Eric um ser humano. Para viver essa grande paixão, a sereia faz um pacto com a bruxa Úrsula para se transformar em uma humana.

O espetáculo é a sétima montagem dos alunos do Espaço de Dança do Grêmio Literário Português. A apresentação ocorrerá no Salão de Eventos da sede campestre do clube, localizado no Km 10 da avenida Augusto Montenegro. Os ingressos estão à venda na central de convite e na secretaria da sede social. A montagem coreográfica é dos professores do espaço de dança e a direção é do coordenador de dança e eventos do Grêmio, Marcelo Riva.

A Pequena Sereia ficou mundialmente conhecido como uma história infantil com a animação de 1989, da Disney. A caçula das filhas do Rei Tritão, Ariel é uma bela e espirituosa jovem sereia com sede de aventura. Desejando descobrir mais sobre o mundo além do mar, Ariel visita a superfície e se apaixona intensamente pelo arrojado Príncipe Eric, ao salvá-lo de um naufrágio.

Ao procurá-lo em terra firme e se aproximar do príncipe humano, a sereia pede ajuda à bruxa do mar, Úrsula, e aceita ceder a voz para que a feiticeira lhe dê pernas. Agora, ela terá o desafio de se comunicar com o rapaz ao experimentar a vida em terra firme, além de entrar em conflito com os valores da sua família. "A Pequena Sereia" é um conto de fadas literário escrito pelo autor dinamarquês Hans Christian Andersen, publicado pela primeira vez em 1837.