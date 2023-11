Ateliê Livre chega à 5ª edição com atividades gratuitas

A 5ª Edição do Projeto Ateliê Livre ocorrerá no neste sábado (11) com várias atividades para a população do bairro do Marco. O projeto do Espaço Ateliê da 25 – Arte e Cultura, localizado na avenida Romulo Maiorana, nº 1082, entre Timbó e Vileta, reunirá artesãos, ONGs e a comunidade local para um dia com visitação, conversas com os artistas, vendas de artesanato e atividades lúdicas para crianças. O evento, que começa às 8h e segue até às 15h, marca também o encerramento da Exposição Coletiva Círio no espaço cultural.

“Pelo fato de estar há cinco anos com o ateliê aberto, a comunidade se sente um pouco à vontade para visitar o espaço. Os pais trazem seus filhos para ajudar em trabalhos de escola. Dizem olha precisa pintar a bandeira do Brasil, ou tem que montar um esqueleto e as pessoas entram no Ateliê. É aberto para que eles possam pintar. Alguns perguntam se nós ensinamos a pintar, nós não temos curso, mas pode vir aqui que nós ensinamos e ajudamos um pouco. Esse projeto foi uma coisa que foi surgindo naturalmente, uma interação mesmo com a comunidade”, relata o proprietário do Ateliê da 25, Marcelo Lobato.

O evento no sábado contará com aproximadamente 40 artesãos vendendo suas obras e 12 voluntários. Haverá oficina de desenho, pintura e fotografia, brinquedos para crianças como pula-pula e pipoca para 200 crianças, e música ao vivo. “Quando fiz o primeiro deu muita gente, o segundo deu mais ainda, o último lotou, e assim fomos fazendo todo o mês. Hoje a comunidade cobra quando terá o Ateliê Livre. As crianças perguntam”, completou. A participação no evento acaba ocupando todo o canteiro central da avenida Romulo Maiorana, entre as travessas Timbó e Vileta.

O Ateliê da 25 também está aberto para novos artistas utilizarem o espaço gratuitamente e materiais para produzirem suas obras. O idealizador Marcelo Lobato é arte-educador e trabalha na Fundação Cultural do Pará (FCP) e também é artista plástico premiados duas vezes no Arte Pará, no Salão de Artes de Itajaí (SC), Salão de Artes da Marinha, no prêmio de Intercâmbio Belém-Brasília-Portugal-Espanha e Prêmio Branco de Melo. Marcelo possui 17 exposições individuais e 42 coletivas, além de duas exposições na Espanha e em Portugal.

Segundo Marcelo, o Ateliê Livre permite ainda o contato dos artistas diretamente com o público desfazendo uma visão do artista como um ser afastado da população. “O retorno foi mais do que prazeroso, geralmente o artista é visto pelas pessoas com certo receio. Um artista tem cabelo azul, outro tem cabelo amarelo, outro rosa, um tem piercing na língua, mas aqui eles conversam com a comunidade. Todos os artistas estão formados, 80% são meus ex-alunos. Eles comentavam comigo que não tinham ateliê e eu dizia vai para lá com a gente. Todos os trabalhos que faço no ateliê são voltados para cá, justamente para ajudar quando os artistas precisarem do ateliê”, compara.

EXPOSIÇÃO – O próximo sábado (22) também será o último dia para que o público visite a Exposição Coletiva Círio reúne 18 diferentes artistas sob a perspectiva individual de cada um sobre a maior festa religiosa dos paraenses. Sob a ótica de uma cultura mais ampla, pela qual atravessam conceitos de arte, identidade e religiosidade.

Para a exposição, o curador Marcelo Lobato convidou vários artistas de referência na região e novos talentos que tem se destacado no cenário. Dentre os nomes convidados estão Rose Maiorana, Tarso Sarraf, Dannoelly Cardoso, Francelino Mesquita, Gabriela Maurity, Gilvan Tavares, Júlia Maria, Laís Cabral, Marcelo Lobato, Marco Serrão, Maria José Batista, Mário Noronha, Marinaldo Santos, Ramon Reis, Sávio Palheta, Sheron Adriane, Simões, Tadeu Lobato e Tagore que formam um time bastante expressivo quando se fala de artes visuais em Belém.