MICBR Belém: evento gratuito inicia hoje e encerra com show da Nação Zumbi

A partir de hoje até 12 de novembro, Belém se tornará o epicentro cultural do país com a realização do Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR) no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O evento tem como objetivo fomentar o crescimento dos setores criativos, impulsionar a produção cultural nacional e promover a profissionalização de agentes culturais brasileiros. Além disso, diversos artistas passarão pelo MICBR, entre eles a lendária banda Nação Zumbi e nomes conhecidos do cenário regional, como Manoel Cordeiro. Todos os dias do evento serão abertos ao público e gratuitos.

A abertura do MICBR contará com um espetáculo inédito intitulado "Amazônias", apresentando a riqueza cultural da região, desde a ancestralidade amazônica até manifestações contemporâneas. Henilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura, enfatizou a importância do MICBR 2023 em Belém para dar visibilidade à produção cultural da região Norte.

“O evento tem três vieses principais: negócios, formação e entretenimento. A parte de negócios envolve a integração entre 260 agentes culturais de todo o país, incluindo compradores nacionais e internacionais. A formação oferece mais de 50 painéis sobre temas relevantes na cultura brasileira, com acesso gratuito do público. Por fim, o entretenimento que proporciona uma programação rica de shows, exposições, desfiles de moda, apresentação de circo, dança e teatro, aquém de festivais gastronômicos”, exemplificou sobre a programação geral do evento. “O MICBR é uma oportunidade única de vivenciar uma ampla gama de expressões culturais e discutir temas relevantes para a cultura brasileira”, disse Henilton Menezes.

Diversas autoridades deverão estar presentes no evento, entre as quais Margareth Menezes, ministra da Cultura, e o governador do Pará, Helder Barbalho. A programação inclui atividades de negócios, formação e entretenimento, reunindo agentes culturais de todo o país. Haverá paineis, desfiles de moda, apresentações musicais, teatro, dança, circo e muito mais. A Argentina é o país homenageado desta edição.

Além disso, showcases serão realizados para artistas conquistarem possíveis compradores. O evento conta com apoio do Governo do Estado do Pará, da Prefeitura de Belém, entre outros.

A programação completa pode ser encontrada no site do Ministério da Cultura. O evento é gratuito e aberto ao público.