Projeto Cores do Pará realiza intervenção artística em elevados de Belém

Antes dominados pela pichação, os elevados Carlos Marighella, na Av. Almirante Barroso com a Av. Dr. Freitas, e Gunnar Vingren, na Avenida Júlio Cesar foram totalmente revitalizados com pinturas com temas relacionados a preservação ambiental, sustentabilidade, clima, biodiversidade e povos e comunidades tradicionais.

O trabalho foi realizado por artistas qualificados pelo projeto Cores do Pará, uma realização da Fundação Cultural do Pará por meio da Lei Semear, com patrocínio da concessionária Equatorial Energia. A intervenção artística é resultado de uma collab de artistas reunidos pelo projeto, e uma ação para presentear Belém com uma explosão de cores e beleza visual às vésperas da realização da Cúpula da Amazônia na capital paraense, nos próximos dias 8 e 9 de agosto.

Para André Monteiro, produtor cultural e coordenador do Cores do Pará, “a pintura e personalização desses dois elevados é histórica, e de suma importância para a difusão dos temas que serão debatidos durante a Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em 2025”, afirmou.

Dentre os artistas participantes estão mulheres, indígenas, LGBTQIA+, pessoas pretas e moradores das periferias de Belém, valorizando a inclusão e a diversidade na produção de arte na capital do estado.

And Santos, artista visual paraense que coordena a execução dos painéis destaca: “essa obra está sendo um dos maiores desafios de minha carreira, mas é uma grande felicidade contribuir para dar novas cores à Belém, que hoje está precisando de um boom de artes. Espero que a COP 30 seja propulsora de um novo futuro para a capital de nosso estado, onde a arte sejá sempre uma prioridade”.

A secretária de cultura do Estado do Pará, Úrsula Vidal , destacou que “como a arte é um importante campo de salvaguarda, de comunicação e educação para a sustentabilidade, essa ideia de intervir visualmente nos espaços e equipamentos, com a temática da sociobiodiversidade, integra a paisagem urbana aos debates que estão na pauta do dia. O muralismo é uma arte que se expressa em grandes suportes e o

O Cores do Pará é um projeto de capacitação em artes visuais, com foco em arte popular urbana (grafite e muralismo), voltado para crianças e jovens participantes de projetos sociais de Belém e de outras cidades paraenses.

