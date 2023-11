Mostra de dança promove intercâmbio entre companhias em Belém

Fortalecer e conectar grupos e escolas de dança na arte do Sapateado Americano e da Dança Flamenca é um dos principais objetivos do “Sapateia Belém”. O evento, que está na sua quinta edição, será realizado nesta quarta-feira, 1, no palco do Teatro Gasômetro, a partir das 19h. O evento contará ainda com um workshop de Sapateado com o professor Tiago Assis, as 15h, no mesmo local. A bailarina Roseane Ramirez será homenageada pelo festival, devido sua contribuição na dança, durante anos no estado do Pará.

A bailaria e organizadora do evento, Larissa Boulhosa, explica que diante dos anos atuando como professora de sapateado americano e de dança flamenca sempre percebeu um défict com relação a eventos e espaços dedicados para a mostra dessas modalidades de dança. A partir disso, passou a pensar em um evento com o intuito de reunir bailarinos e admiradores desse tipo de arte.

Segundo Larissa Boulhosa, o “Sapateia” surgiu em 2018. “Na época eu tinha várias turmas de sapateado e um Grupo Tap Kids, então senti a necessidade de fazer um evento diferenciado nesse estilo de dança”, iniciou. Larissa explicou ainda que o público está mais acostumado a prestigiar eventos de Ballet Clássico e Dança Moderna. “São modalidades pouca exploradas na área da dança em nosso estado, então o evento vem enaltecer esses ritmos e resguardar seus conhecimentos culturais”, explicou.

Larissa destacou ainda que o público vai poder assistir coreografias do infantil ao adulto , entre eles solos, duos , conjuntos, destacando a participação de um Grupo da Terceira Idade que está desde a primeira edição, além da apresentação de um duo de mãe e filha. “Acredito que o professor paraense Tiago Assis vai contribuir ainda mais para o conhecimento de quem estará participando”, enfatizou.

A diretora ainda acrescentou que o sapateado e a dança flamenca são danças democráticas, que envolvem todo tipo de público. “Em Belém tem um grande público que pratica. A gente vê isso com o aumento do número de companhias do ano passado para esse ano".

Conheça um pouco sobre as danças

O sapateado americano surgiu nos EUA na primeira metade do século XIX na fusão que uniu ritmos e danças dos escravos que já possuíam um estilo de dança próprio baseado nos sons corporais, com os estilos de sapateado praticados pelos imigrantes irlandeses e colonizadores ingleses.

Já a dança flamenca é uma união da dança oriental com o folclore ocidental, resultou na dança Espanhola. Nela, a concentração dos movimentos dos quadris das costas e dos braços criam uma atmosfera de mistério e sensualidade tipicamente oriental, enquanto os sapatos, a rapidez as batidas dos pés e as palmas são expressões típicas da dança ocidental.

Agende-se

“Sapateia Belém – Quinta edição”

Data: 01/01

Hora: 15h (worshop) – 19h (apresentações de dança)

Local: Teatro Gasômetro (Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás, Belém - PA, 66063-240)