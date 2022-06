Companhia Mirai de Dança celebra 15 anos de história com grande espetáculo

Tudo começou de forma despretensiosa, com jovens criando um grupo cover de pop japonês e coreano. Mas hoje, a Companhia Mirai de Dança se transformou em uma das principais referências de dança urbana em Belém. Por isso, o espetáculo “Experiência Mirai 15 anos” chega para contar um pouco da história da companhia, com erros e acertos, e principalmente, sem perder o amor pela arte. O espetáculo será realizado na sexta (24) e no sábado (25), a partir das 20h, no Teatro do Sesi.

Segundo o diretor artístico da Mirai, Renan Mendes, “comemorar quinze anos fazendo arte em Belém é algo incrível, fazer arte nessa cidade é algo muito difícil. Muitos artistas lutam para levar sua arte a todas as pessoas sem auxilio público é bem complicado. Então saber que a Companhia Mirai vem conseguindo fazer isso há quinze anos, é algo louvável de comemoração. Eu fico muito feliz de poder comemorar isso com o nosso público”, destacou.

Renan enfatiza ainda que o público pode esperar uma gostosa viagem no tempo. “Vamos contando um pouco de como foi lá no início, quais caminhos foram trilhados, os acontecimentos que a gente conseguiu realizar culturalmente falando, focando inclusive nas danças urbanas. Além de todos os desafios que tivemos durante esse tempo, então vamos mostrar um pouco da montanha russa que vivemos durante esses anos. A Companhia Mirai sempre foi feita da troca das relações humanas, entre alunos e professores. Durante a pandemia, todos sentiram muito esse afastamento e hoje, poder retornar aos palcos, é muito reconfortante, é um sentimento de alívio. E garra para fazer isso ainda melhor, esperamos que o público se emocione junto com a gente, até porque, o espetáculo é para eles”, concluiu o diretor artístico.

A Cia Mirai de Dança é pioneira em danças rrbanas no Pará. Criada em 2007, por Franco Salluzio, ela atua na cidade de Belém e tem como princípio fazer da arte um instrumento de transformação social, desenvolvendo um trabalho crítico reflexivo em dança. A Companhia fundou a primeira escola direcionada para o estudo de danças urbanas do Pará, que hoje conta com mais de 100 alunos, produziu o primeiro espetáculo de danças urbanas de Belém, o “Cinesiofagia Urbana”, em 2011, e desde então já produziu vários espetáculos em conjunto com a Escola Mirai, além de diversas mostras de dança.

Agende-se

“Experiência Mirai 15 anos”

Data: 24/06 e 25/06

Hora: 20h

Local: Teatro do Sesi (Av. Alm. Barroso, 2540 - Marco, Belém - PA, 66093-034)

Mais informações: (91) 98421-6646