Abertura do MICBR 2023 terá show gratuito com Manoel Cordeiro, DJ Méury e Gang do Eletro

Além de fomentar e impulsionar o crescimento de setores criativos, estimular a internacionalização da produção cultural nacional e promover a profissionalização dos agentes brasileiros, o Mercado das Indústrias Criativos do Brasil (MICBR), que vai ocorrer do dia 8 a 12 de novembro, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, também vai transformar a capital paraense em um epicentro de cultura. Na abertura do evento, a partir das 19h, será realizado um espetáculo inédito, o “Amazônias”, com apresentações que vão desde a ancestralidade amazônica, do carimbó a guitarrada, o brega e a arte contemporânea indígena. Dentre os artistas que irão subir ao palco, estão o grupo Suratas do Tapajós, Manoel Cordeiro, Aíla, Gang do Eletro, DJ Méury, Victor Xamã, Patrícia Bastos e UAPI Amazônia Percussiva. O show é gratuito e aberto ao público.

Henilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do Ministério da Cultura (MinC), destaca que o MICBR 2023 em Belém é uma oportunidade única de dar visibilidade à produção cultural da região Norte, historicamente menos valorizada.

“O evento tem três viés principais: negócios, formação e entretenimento. A parte de negócios envolve a integração entre 260 agentes culturais de todo o país, incluindo compradores nacionais e internacionais. A formação oferece mais de 50 painéis sobre o tema relevantes na cultura brasileira, com acesso gratuito do público. Por fim, o entretenimento que proporciona uma programação rica de shows, exposições, desfiles de moda, apresentação de circo, dança e teatro, aquém de festivais gastronômicos”, exemplificou sobre a programação geral do evento.

Questionado sobre o planejamento do evento, Menezes afirmou que a parte é regional, dando ênfase nas produções amazônicas como poderá ser apreciado o show de abertura. Já no encerramento, no dia 11 de novembro, proporciona ao público uma mistura cultural entre artistas regionais e argentinos. Nele, terá apresentação do Nação Zumbi, Vale Música Belém e La Bom Del Tiempo, que se apresentam com os mestres Curica, Solano e Luê.

“A Argentina é o nosso país homenageado desta edição. A cada evento desse, um país é escolhido, nós fomos no que ocorreu em Buenos Aires esse ano, e decidimos retribuir”, acrescentou o secretário.

Programação cultural

Também serão feitas apresentações artísticas curtas, conhecidas como showcases, com a finalidade de, que o artista conquiste possíveis compradores. Ao longo de três dias de programação no Hangar, serão realizadas seis de no segmento musical, seis de moda - desfiles -, seis de Hip Hop, dois de teatro, dois de dança e dois de circo.

No dia 9, os showcases iniciam às 14h, com “Sodade”, da Panorando Cia e Produções Artísticas (AM), e em seguida, As Themonias (Belém), no Palco Amazônia Futurista. Às 18h30, subirão ao palco Mairi os artistas do Hip Hop, Shaira Mana Josy (Belém), Vandal (BA), Cida Aripória (AM), Brô MCs (MS) e Bart (RS).

Já no dia 10, a partir das 14h, tem circo no Palco Amazônia Futurista, com “O Vazio É Cheio De Coisa”, da Cia Nós No Bambu (DF) e “Prot(Agô)Nistas Movimento Negro no Picadeira” (SP). No palco Mairi, no início da noite, tem apresentações de Ianaê Régia (PR), Uana (PE), Matu Miranda (MS), Rawi (PA), Jonathan Ferr (RJ), fechando com Orquestra Aerofônica (Belém).

Para encerrar a programação cultural, no dia 11, vai ser realizado sessões de teatros, que começam a partir das 16h, com Mestre Calú com seu Teatro de Bonecos Popular do Nordeste e trecho da peça Ramal 340, da Companhia Errática, do Rio Grande do Sul, no Palco Mairi.

A gastronomia também terá sua vez na agenda. Os sabores e os ingredientes do Norte terão lugar na cozinha show montada no Hangar. O público terá a oportunidade de aperfeiçoar seus dotes culinários com cozinha paraense ou aprender a fazer os pratos típicos, em horários distintos nos dias 9 a 11 de novembro.

O público também poderá prestigiar as Feiras de Economia Criativa e Gastronomia, o Espaço Imersivo e a Galeria com obras de artistas visuais da Amazônia.

“A programação é muito grande, você pode discutir mercado de games, de música, de patrimônio. A parte da produção artística, o público pode aproveitar como se tivesse ido a um show, assistir uma peça, um desfile de moda, é uma grande oportunidade de apreciar eventos artísticos. As pessoas vão ter o prazer de várias produções culturais, inclusive, do exterior no mesmo lugar”, reiterou Menezes.

Saiba o que público pode conferir

A extensa programação do MICBR também reúne painéis e oficinas nos dias 9, 10 e 11, sempre a partir das 10h, com entrada gratuita; atividades formativas sobre os mais diversos temas, que vão desde a economia criativa, games, produção audiovisual e até direitos autorais e palestras magnas com especialistas de renome no cenário nacional. A programação completa com o dia e hora pode ser visualizada no site do Ministério da Cultura.

O evento é uma realização do Ministério da Cultura (MinC), Organização de Estados Ibero-americanos (OEI), com patrocínio da Vale e do Instituto Cultural Vale. O Mercado das Indústrias Criativas é realizado, ainda, com apoio do Governo do Estado do Pará, por meio das Secretarias de Cultura e Turismo, e pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultural de Belém e da Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana.

Serviço

3ª edição do Mercado de Indústrias Criativas do Brasil (MICBR)

Data: 08 a 12 de novembro;

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia.

Entrada gratuita e aberto ao público.