Belém vai receber 3ª edição de evento voltado para a economia criativa

Entre os dias 8 e 12 de novembro, Belém vai receber o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), evento realizado pelo Ministério da Cultura (MinC), voltado para promover a cultura brasileira a nível nacional e internacional. Ao todo, o encontro, que será no Hangar, contará com a participação de 260 empreendedores culturais da economia criativa selecionados pela pasta, além de convidados de países da América Latina, como Peru, Uruguai, Argentina e Paraguai, e representantes da Europa e dos Estados Unidos.

O evento, que está na terceira edição, é uma oportunidade de fazer negócios, consolidar empreendimentos e profissionalizar os empreendedores do segmento cultural por meio do contato com o mercado internacional. Henilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do MinC, disse em entrevista à reportagem do Grupo Liberal que a escolha da capital do Pará para sediar o MICBR é pensada para promover mais visibilidade à região amazônica e valorizar os artistas locais.

“Além disso, a gente tem um objetivo, que é uma orientação da nossa ministra Margareth Menezes, que a gente precisa levar para as regiões mais longínquas do Brasil, aquelas que, historicamente, vêm recebendo menos eventos, menos investimentos, que a gente possa levar para essas regiões e poder dar visibilidade, no caso a região amazônica. Então, nada melhor do que levar todos os nossos agentes selecionados para a Amazônia, onde vamos ter, naturalmente, um realce na produção cultural amazônica”, destaca Henilton Menezes .

A inclusão de Belém no radar do ministério também é devido às grandes movimentações sobre a questão climática, que trarão a 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 30, para a cidade. “A gente achou que era adequado nesse momento, quando se discute toda a questão climática, quando se prepara a COP que vai acontecer em Belém, a gente leva também o mercado das indústrias criativas. O evento é uma possibilidade dos agentes apresentarem seus trabalhos ”, afirma.

Programação é dividida em dois momentos

A programação do MICBR será dividida em dois momentos ao longo dos dias do evento. Pela manhã, os participantes terão a oportunidade de desenvolver negócios nas mesas de trabalho. “Existe todo um trabalho de agendamento dos compradores e de vendedores. As reuniões são marcadas com antecedência. Todo esse trabalho está sendo feito de uma forma que esses agentes possam dialogar com os compradores, que nós estamos levando praticamente de todos os países que se interessaram pelas atividades culturais brasileiras”.

Henilton ressalta que o ministério procurou contemplar todos os dezoito grupos de segmentos culturais que participarão do evento, como Artes Técnicas, Artesanato, Artes Visuais, Audiovisual & Animação, Circo, Dança, Design, Editorial, ao montar a programação. Pela parte da tarde, as negociações darão lugar às mesas de debates - com palestras sobre temas que envolvem a indústria criativa. “É tudo gratuito, todas as atividades, não somente para os agentes que estamos levando, quanto para quem está indo por conta própria”, diz.

Resultados

Ao final do MICBR, o ministério da Cultura fará um levantamento de todos os negócios que foram feitos. Porém, caso algum empreendedor não consiga êxito, Henilton garante que o evento ajuda a criar uma rede de relações. “Você faz um network muito importante para, futuramente, você poder trabalhar dentro dessa possibilidade de trocas. Muita gente se conhece, muita gente passa a ter relações comuns, acontece também encontros de artistas que depois passam a trabalhar juntos”.

Argentina

Além dos vários outros países da América Latina que estão com a participação confirmada no MICBR, a Argentina está incluída na lista como convidada de honra. Essa é uma contrapartida oferecida pelo governo do Brasil para estreitar as relações. “Vamos receber muito mais agentes culturais da Argentina do que dos outros países do Mercosul, porque estão com um movimento muito forte de vir para o Brasil”, completa Henilton, que pontua, ainda, que o Brasil está dando ajuda de custo para a delegação.

MIC

O Mercado das Indústrias Criativas é um evento que acontece, segundo o porta-voz do ministério da Cultura, em vários países da América. Em maio de 2024, a cidade de Santiago, no Chile, receberá a iniciativa. “Cada evento desse é uma oportunidade de você fazer essa troca de produtos e serviços culturais e troca de experiência entre países latino-americanos. Já estão confirmados nesse encontro [realizado em Belém] Peru, Chile, Paraguai e Uruguai, que são países vizinhos nossos”.

Para a edição do encontro na capital paraense, além de compradores que fazem parte do Mercado Comum do Sul (Mercosul), a organização pensou também em um mercado interessado nos produtos locais. “Estamos trazendo compradores, extrapolando o mercado do Mercosul, compradores da Europa, dos EUA, da África. A gente considera que a Amazônia foi uma boa escolha, porque desperta muito interesse lá fora, quando se fala em indústria criativa”, frisa Henilton.

Serviço

3ª Mercado de Indústrias Criativas do Brasil (MICBR)

Data: 08 a 12 de novembro de 2023

Local: Hangar Convenções & Feiras da Amazônia

Av. Dr. Freitas, s/n – Marco - Belém (PA)