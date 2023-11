Edyr Augusto Proença fala sobre sua trajetória e o amor por Belém no Mangueirosamente

O videocast Mangueirosamente, apresentado pelo jornalista Ismaelino Pinto, tem como foco personalidades da cultura paraense e brasileira. E no episódio desta semana, o convidado foi o escritor, poeta e dramaturgo Edyr Augusto Proença, que falou sobre sua trajetória e o amor que carrega no coração pela capital paraense. O episódio vai ao ar nesta sexta-feira, 10, ás 14h, no portal O Liberal.com, através da plataforma LibPlay.

Para o escritor, poeta e dramaturgo, participar do Mangueirosamente foi uma honra. “ Ismaelino Pinto é um amigo querido, inclusive, foi ele quem deu o título de uma das minhas peças de teatro, que foi ‘Nunca Houve uma Mulher como Gilda’”, contou. Edyr fez questão de destacar ainda o excelente trabalho prestado pelo jornalista na sétima arte. “Conhecedor de cinema, ele sabe como perguntar e conduzir uma entrevista”, afirmou.

Edyr contou que a conversa girou em torno de sua carreira e da cidade de Belém. “Foi um bate-papo maravilhoso, o programa é importante porque permite que a história da Cidade das Mangueiras fique sempre viva”, destacou o escritor, que agora também assume o comando do Theatro da Paz em Belém.

O jornalista Ismaelino Pinto, apresentador do videocast, confessou que a entrevista foi uma reconexão entre os dois. “Somos amigos de longa data. Então foi uma oportunidade incrível de nos reconectarmos um com o outro”, declarou. O apresentador destacou ainda que a conversa foi produtiva porque os dois puderam colocar em questão suas visões acerca de Belém, do que poderia ser feito pela cidade.

“Edyr me contou quando foi pela primeira vez no Theatro da Paz com seu avô, o ilustre Edgar Proença. Hoje meu amigo está no lugar de seu avô e isso é maravilhoso”, enfatizou. Ismaelino contou ainda que, durante o programa, Edyr também pôde expor os problemas atuais do centro histórico de Belém, que se encontra abandonado.

“Eu e Edyr moramos ali pelo entorno da Praça da República, no coração do centro histórico de Belém então sabemos que tem muita coisa que poderia ser feita em prol da nossa cultura e do patrimônio da cidade”, destacou o jornalista.

Edyr Augusto Proença é paraense, natural de Belém. Jornalista, escritor, dramaturgo e diretor de teatro, trabalhou como radialista e redator publicitário e também produziu jingles. Suas narrativas estão todas ancoradas na realidade paraense. É autor de Os éguas (1998), Moscow (2001), Casa de caba (2004), Um sol para cada um (2008), Selva concreta (2012) Pssica (2015) e Belhell (2020), todos publicados pela Boitempo. Em 2013, com a publicação de Os éguas na França (com o título Belém), o autor ganhou destaque na cena literária parisiense. O livro recebeu, em 2015, o prêmio Caméléon de melhor romance estrangeiro, na Université Jean Moulin Lyon 3. Desde então, seus romances vêm sendo traduzidos para o francês.

Vale lembrar que os episódios do “Mangueirosamente” estão disponíveis na plataforma Libplay e no youtube do grupo O Liberal. Colunista de O Liberal há mais de duas décadas, Ismaelino é comentarista de cinema e membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema e Associação de Críticos de Cinema do Pará.