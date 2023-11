Paraense Vicente Malheiros da Fonseca é eleito para APL e Academia Paraense de Letras Jurídicas

Desembargador aposentado, o santareno Vicente José Malheiros da Fonseca recebeu dois grandes reconhecimentos. Aos 75 anos, Vicente Malheiros foi eleito para a cadeira de nº 34 da Academia Paraense de Letras (APL). Uma comissão de imortais da APL foi pessoalmente à casa de Vicente Malheiros para comunicar oficialmente a sua eleição. Além dessa honraria, o desembargador também foi nomeado para a Academia Paraense de Letras Jurídicas e tomará posse nesta sexta-feira, 10. Já, a posse na APL será realizada no dia 16 de novembro. As posses serão realizadas nas sedes das respectivas instituições, ambas ás 19h.

Compositor desde 1958, o catálogo da obra de Vicente Malheiros registra mais de 2.400 peças, em diversos gêneros, vários hinos, inclusive para instituições jurídicas (alguns oficializados). De acordo com o desembargador, “também escrevi vários arranjos, sobretudo para composições de meu pai (Wilson Fonseca - Maestro Isoca) e de meu avô paterno (José Agostinho da Fonseca). Cerca de 240 músicas de minha autoria possuem textos poéticos também elaborados por mim”, afirmou.

Ainda segundo o desembargador, os reconhecimentos recebidos pelas instituições representam mais do que uma conquista pessoal. “Na verdade, significa a realização de um sonho acalentado por quem foi magistrado trabalhista por mais de 48 anos, exerceu o magistério por cerca de três décadas, além de dedicar-me também à literatura”, destacou.

Vicente foi incentivado a se inscrever nas respectivas entidades acadêmicas por diversos de seus integrantes. “Isso é motivo de satisfação e gratidão, um momento único e muito especial em minha vida. Meu saudoso pai foi membro da Academia Paraense de Letras e da Academia Paraense de Música. Assim, sinto-me muito feliz e honrado de seguir os seus passos, ele que é meu eterno Mestre na vida e na arte”, declarou o desembargador aposentado.

Para o novo agraciado, a tradição jurídica e literária do Estado do Pará é nacionalmente conceituada e seu legado merece ser preservado e divulgado. “A literatura jurídica, ou não, é uma poderosa ferramenta que nos permite explorar a criação e o conhecimento humano, o que transcende as fronteiras territoriais”, enfatizou Vicente, que declarou ainda não ter dúvidas de que as academias promovem a valorização de nossas raízes culturais, inspiração para gerações futuras de juristas e escritores. “O poder das palavras, da ciência, da arte e da cultura é capaz de transformar vidas e a sociedade, para um mundo mais justo, fraterno e solidário”, concluiu Vicente Malheiros.