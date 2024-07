Especialista dá 8 dicas para curtir as férias de julho sem gastar muito; veja como economizar

Com a chegada das férias escolares de julho, muitas famílias estão preocupadas em como aproveitar esse período de descanso e diversão sem comprometer o orçamento do mês. Para ajudar nessa missão, Eduardo Neves, coordenador de Planejamento Estratégico do Sicredi, compartilhou algumas dicas para que as famílias possam se divertir sem gastar muito.

O especialista destaca a importância do planejamento e da criatividade para aproveitar as férias de forma econômica. “Fazer atividades ao ar livre, como praças, parques e praias, são opções baratas e promovem um contato com a natureza”, sugere ele. Organizar piqueniques com amigos ou familiares, onde cada um contribui com algum alimento, também é uma forma divertida e econômica de lazer. Além disso, atividades culturais como visitas a museus e exposições que oferecem entrada gratuita ou a baixo custo, são ótimas alternativas, defende Eduardo.

Outra dica é criar programações em casa que envolvam toda a família, como noites de filmes, karaokê, jogos de cartas ou tabuleiro e trocas de livros. “Essas atividades proporcionam momentos de lazer e criatividade, envolvendo todas as idades”, afirma. Passeios de bicicleta, trilhas e brincadeiras ao ar livre também são atividades em grupo que podem ser muito divertidas e de baixo custo, segundo Eduardo.

Para reduzir os gastos durante as férias, Eduardo recomenda definir um orçamento e envolver toda a família no planejamento para garantir que os limites de gastos sejam cumpridos. Planejar atividades e viagens com antecedência permite aproveitar promoções e evitar gastos de última hora. “Preparar refeições e lanches em casa em vez de comer fora também ajuda a economizar”, acrescenta. Outra dica é procurar opções de hospedagem mais baratas ou considerar ficar na casa de parentes e amigos.

Cartão de crédito

O uso do cartão de crédito durante as férias deve ser feito com responsabilidade. “Estabeleça limites de gastos e use o cartão de crédito com moderação, preferindo sempre que possível o pagamento à vista”, recomenda Eduardo. Ele também sugere utilizar pontos de cartões de crédito e programas de fidelidade para obter descontos em viagens e passeios e planejar-se para pagar a fatura integralmente até a data de vencimento para evitar juros altos.

Para finalizar, Eduardo destaca a importância de aproveitar as férias de forma consciente e econômica. “Informe-se sobre o local que vai visitar, busque opções de lazer em locais públicos e atividades culturais gratuitas ou de baixo custo”, orienta. E

