O que fazer em Belém em julho? Confira dicas para se divertir na capital paraense

Embora muitos belenenses viajem para outros municípios do Pará durante as férias estudantis no mês de julho, há inúmeros outros que permanecem na cidade e aproveitam os locais e programações que a capital do Estado tem a oferecer. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas dicas para se divertir na capital paraense

Balneários e igarapés

Quando se fala em férias, logo pensamos em praia e sol. Assim, uma das opções para aproveitar esse período em Belém e região Metropolitana é se refrescar nas águas de balneários e igarapés com a família, amigos ou até sozinho(a). Veja, abaixo, 6 igarapés perto de Belém para ir em julho:

Ilha do Combu

Atualmente, a Ilha do Combu é um dos destinos preferidos dos moradores de Belém para curtir no final de semana e nas férias.

O ponto turístico, a 15 minutos de barco de Belém, possui vários restaurantes e espaços de lazer, onde o público pode aproveitar uma ótima refeição, curtir um banho de rio e apreciar a paisagem natural. Veja, abaixo, mais informações sobre a Ilha do Combu:

Praças

Para quem deseja um “rolê” mais calmo, pode optar pelas praças que tem na cidade. Arborizadas e com várias barraquinhas para alimentação, esses locais públicos são uma boa opção para aproveitar as férias.

As principais praças são:

Praça da República, no bairro Campina

Praça Batista Campos, no bairro Batista Campos

Praça Brasil, no bairro Umarizal

Ver-o-Rio, no bairro Umarizal

Esses locais são bem mais movimentados aos domingos, com feira de artesanato, música ao vivo, doação de animais e brinquedos para crianças.

'Férias Cultural'

O "Férias Cultural" é evento gratuito, que ocorrerá no Núcleo de Oficinas Curro Velho e no Centur, que envolve uma série de atividades interativas para crianças e adolescentes de até 14 anos, com jogos, brincadeiras, contação de histórias e oficinas de música.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial ou virtual. Cada inscrição garante a entrada da criança para uma sessão de atividades da programação, que dura cerca de três horas. No Curro Velho, as atividades vão de 9 a 24 de julho e são destinadas para crianças a partir de 5 anos. Veja, abaixo, mais informações sobre o evento: