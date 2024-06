Praça da República, em Belém, é destino popular para famílias no início das férias escolares

O primeiro semestre escolar está chegando ao fim, e alguns estudantes já iniciaram a temporada das férias escolares. Nesse período do ano, famílias começam a aproveitar o tempo livre de diferentes maneiras. Enquanto algumas já planejam viagens, outras desfrutam dos pontos turísticos locais, como a praça da República, no bairro da Campina, em Belém. Na manhã deste domingo (23/06), famílias comentaram sobre como estão aproveitando esses dias, suas expectativas para as férias e a sensação de desfrutar momentos juntos sem as obrigações escolares.

A família de Ane Ferreira, 44 anos, moradora do bairro das Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), acordou cedo para aproveitar a manhã na praça da República. A filha dela Maria Ferreira, 13 anos, estava feliz por aproveitar aquele momento ao lado da mãe e dos seus demais parentes. A criança, que estuda no sexto ano do ensino fundamental, entrou de férias no último dia 21 de junho. E seus familiares já estão se organizando para fazer uma viagem rumo a Muaná, no arquipélago do Marajó.

A família de Ane Ferreira, 44 anos, moradora do bairro das Águas Lindas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), acordou cedo para aproveitar a manhã na praça da República (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

“Esse é um momento que os pais também podem descansar porque diariamente temos que levá-los e buscá-los no colégio, fazer o lanche da escola, ajudá-los com o dever de casa e ter toda essa responsabilidade. Aí, quando eles entram de férias, a gente deixa um pouquinho para lá todo esse compromisso diário, enquanto eles aproveitam esse momento”, disse a mãe de Maria.

Ane contou que todos os anos a família se reúne e viaja para o Marajó. Para ela, as férias escolares são uma ótima oportunidade para ensinar a filha a valorizar o laço familiar, e esse foi um dos motivos que a fez levar a menina para um piquenique na praça da República: “Eu trouxe ela aqui para minha filha ficar mais próxima dos primos. Gosto de promover esse momento para que ela aprenda sobre a importância da família, para que nunca perca o elo familiar”.

E Maria ratificou o que disse a mãe: “Eu estou achando legal, pois tenho mais tempo para passar com a minha família, com meus primos, com a minha prima, e está sendo ótimo porque posso aproveitar mais com eles. Quando vou para a escola recebo muitas responsabilidades, mas quando estou de férias não, posso curtir, viajar para Muaná com os meus primos e posso descansar um pouco”, contou a menina.

Crianças se divertem na cama elástica (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Quem também esteve na praça da República foi o pequeno José Pamplona, 4 anos, neto de Tereza Pamplona, 62 anos, que levou o menino para se divertir na cama elástica, correr com as crianças e gastar bastante energia. “Trouxe ele para brincar com o meu sobrinho, para dar uma volta para se desestressar, sair daquela rotina de sala de aula, poder correr, pular, comprar brinquedinhos. Ele adora a feirinha de doação de animais que tem aqui na praça”, disse Tereza. José, que está no jardim I, também entrou de férias no último dia 21 de junho.

Tereza Pamplona curte a manhã de domingo na praça ao lado do neto José Pamplona (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

A avó contou que o neto mora com a mãe dele, no bairro da Terra Firme, na capital paraense, onde a mãe precisa conciliar as tarefas de cuidar do menino com os estudos na faculdade. Durante as férias escolares, o neto sempre vai para a casa da avó, e, ali, os dois conseguem passar mais tempo juntos. “A mãe dele é minha filha. Ela tem uma rotina muito puxada, pois precisa cuidar do José, fazer comida, levá-lo para a escola, ajudar no dever de casa dele, e, depois disso, ela ainda estuda à noite na faculdade. Então, essa época das férias dele também é importante para ela”, explicou.

Tereza contou que a família irá viajar para Mosqueiro depois do dia 15 de julho, e a presença do neto é praticamente “obrigatória”, disse aos risos: “Ele sempre viaja comigo nas férias. Gosto muito de estar com meu neto. Já está tudo confirmado para a nossa ida a Mosqueiro, não sei se a minha filha, mãe do José, vai poder ir por conta dos estudos, mas a presença dele é obrigatória. Adoro o meu neto, assim como o meu sobrinho também”.