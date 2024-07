'Férias Cultural' oferece programação gratuita no mês de julho em Belém; saiba como se inscrever

Estão abertas as inscrições para a programação 'Férias Cultural’, que acontece no Núcleo de Oficinas Curro Velho e no Centur. O evento gratuito envolve uma série de atividades interativas para crianças e adolescentes de até 14 anos, com jogos, brincadeiras, contação de histórias e oficinas de música.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial ou virtual. Cada inscrição garante a entrada da criança para uma sessão de atividades da programação, que dura cerca de três horas. No Curro Velho, as atividades vão de 9 a 24 de julho e são destinadas para crianças a partir de 5 anos.

Idealizada pela Fundação Cultural do Pará, a programação consiste em seis encontros, com atividades que terão a participação do bloco “Deixa eu brincar”, composto pelos artistas Uritã Misoza, Juliana Tourinho, Emanuelle Vasconcelos e Anderson Almeida.

O coordenador de Oficinas Culturais, Andrei Miralha, garante que além das brincadeiras lúdicas, as crianças também terão a oportunidade de aprender técnicas educacionais integradas com a arte.

“Queremos promover essa vivência artística e proporcionar às crianças uma oportunidade de entretenimento e educação às crianças, além de dar uma alternativa para as crianças que às vezes ficam só em casa com as telas”, destaca.

Crianças a partir dos 5 anos podem participar da programação gratuita (Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará)

Ainda segundo o instrutor, as atividades desenvolvidas na programação visam estimular habilidades diversas nas crianças, que auxiliam o seu desenvolvimento de forma divertida.

“Nessa programação julina voltada para crianças a partir dos 5 anos de idade e para toda a família, propomos um conjunto de ações que estimulam as artes por meio do brincar. Todas as oficinas visam o desenvolvimento de habilidades motoras, sensoriais, afetivas, sociais e sensíveis. Trazendo para esse momento de férias uma programação cultural e divertida que contemple e acolha as crianças”, detalha Miralha.

Programação Centur

Crianças e adolescentes entre idade de 7 e 14 anos terão a oportunidade de participar de uma série de atividades na Biblioteca Pública Arthur Vianna (BPAV), no Centur. Na ocasião, serão exibidos filmes por meio do projeto Cine Arthur, além de mini oficinas, dinâmicas de desenho, entre outras atividades lúdicas e educativas.

As atividades no Centur ocorrerão entre os dias 9 e 11 de julho e entre os 16 e 18 de julho. Sempre de 9h às 12h.

Inscrições

A programação também receberá inscrições de grupos de crianças. Para este tipo de inscrição, será necessário obrigatoriamente o acompanhamento de um adulto que seja responsável pelo grupo.

As inscrições para ambas as programações, no Curro Velho e na Biblioteca Pública Arthur Viana, devem ser feitas na internet ou presencialmente nos respectivos espaços. O Curro Velho está localizado na rua Professor Nelson Ribeiro, 287, no Telégrafo. A Biblioteca Pública está localizada na sede da Fundação Cultural do Pará, na Avenida Gentil Bittencourt, 650, no bairro Nazaré.

Na internet, os interessados em se inscrever nas oficinas que ocorrerão no Curro Velho, precisam preencher o formulário virtual disponível no site da Fundação: fcp.pa.gov.br

Para a programação na Biblioteca Arthur Viana, é necessário enviar e-mail com as informações das crianças e do adulto responsável. O endereço eletrônico é: cbpav@fcp.pa.gov.br

Serviço:

Programação 'Férias Cultural’

Local: Núcleo de Oficinas Curro Velho e Centur

Data: A partir do dia 9 de julho