Parque Estadual do Utinga abrirá todos os dias da semana durante o mês de Julho

O mês de julho chegou e agora os pais ou responsáveis terão mais uma opção de lazer e contato com a natureza para levar seus filhos. A Organização Social Pará 2000 e o IdeflorBio, que administram o Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, informam que o Parque estará aberto ao público todos os dias da semana, neste mês de julho, para que as famílias possam aproveitar ainda mais o local durante férias escolares.

O Parque, que tem entrada gratuita, normalmente abre de quarta a segunda, das 6h às 17h, fechando às terças para manutenção semanal, mas abrirá às terças de julho, excepcionalmente.

O Parque Estadual do Utinga (PEUt) é uma Unidade de Conservação Estadual criada com o objetivo de preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, estimular a realização de pesquisas científicas e, além disso, incentivar o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, incluindo o turismo ecológico.

Com entrada gratuita, somente alguns serviços são pagos, como as trilhas guiadas, atividades esportivas como rapel, tirolesa e a taxa do estacionamento.

Confira como ficará o funcionamento

Segundas (1, 8, 15, 22, 29) – Aberto de 6h às 17h

Terças (2, 9, 16, 23, 30) – Aberto, excepcionalmente, de 6h às 17h

Quartas (3, 10, 17, 24, 31) – Aberto de 6h às 17h

Quintas (4, 11, 18, 25) – Aberto de 6h às 17h

Sextas (5, 12, 19, 26) – Aberto de 6h às 17h

Sábados (6, 13, 20, 27) – Aberto de 6h às 17h

Domingos (7, 14, 21, 28) – Aberto de 6h às 17h