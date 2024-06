Sicredi lança novas vagas para o seu trainee de negócios

A instituição financeira cooperativa, Sicredi, abriu 10 novas vagas para o programa trainee de negócios pela primeira vez em Belém. As oportunidades são afirmativas para Pessoas com Deficiência (PCD) e presenciais em toda a capital paraense. Podem se inscrever até o dia 7 de junho por meio do endereço eletrônico,XXX, estudantes que estejam devidamente matriculados nos dois últimos semestres ou formados há, no máximo, um ano em áreas de interesse.

“Pela primeira vez, nossa cooperativa está abrindo um Programa Trainee de Negócios em Belém e região, porque entendemos que todos ganham quando conseguimos formar os profissionais desde a base no cooperativismo. Nosso objetivo com essas oportunidades é atrair, capacitar e formar profissionais em nossa cooperativa de forma planejada e sustentável, valorizando as pessoas que possuem vontade de aprender e se desenvolver e colaborando com o desenvolvimento local, diversidade e inclusão”, afirma a coordenadora de Gestão de Pessoas do Sicredi, Marilene Ferreira.

O processo seletivo se divide em quatro etapas: cadastro, entrevistas, avaliações e contratação. Os selecionados deverão possuir mobilidade para se deslocar em diferentes localidades, como Belém, Castanhal e Santa Izabel. Entre os cursos de interesse para os candidatos, estão as áreas Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Gestão Financeira. Alguns benefícios serão ofertados aos selecionados para auxiliar durante o treinamento, como ajuda financeira para o transporte, saúde, entre outros. Confira a lista:

Benefícios

Auxílio alimentação

Auxílio creche/babá/filho especial

Plano de saúde e odontológico

Vale-transporte

Day off de aniversário

Seguro de vida

Apoio à atividade física

Telemedicina

Benefício Nutrição

Programa de Educação Corporativa (Sicredi Aprende)

Sempre Bem (apoio jurídico, social e psicológico)