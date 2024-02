Vai viajar? Saiba como se programar e não ter imprevistos na viagem

O Carnaval está chegando e muita gente aproveita essa época para viajar com a família e amigos. Para curtir ainda mais a folia, é importante pensar em todos os detalhes da viagem, o que inclui o seguro viagem. Afinal, ele é essencial para que imprevistos não estraguem o passeio e nem tragam possíveis prejuízos financeiros. O Sicredi traz dicas para você se programar e não correr risco de ter dor de cabeça durante a viagem.

O primeiro passo é entender a importância do seguro viagem. Afinal, ele é um item indispensável para qualquer viajante, seja a lazer ou a trabalho. A assessora de produtos e serviços da Sicredi, Daniele Areas, destaca o quanto o seguro é fundamental para ter uma viagem segura e tranquila.

"O seguro viagem serve para minimizar eventuais dores de cabeça de quem viaja a lazer, trabalho ou estudo. Imprevistos podem ocorrer. O produto garante o pagamento de indenização ao segurado no caso desses imprevistos, desde que eles estejam cobertos e ocorram durante viagem nacional ou internacional", explica.

O Sicredi entende o quanto ter tranquilidade e segurança durante uma viagem é fundamental para toda a família. Pensando nisso, o Seguro Viagem Sicredi se torna uma opção completa para evitar dores de cabeça durante o Carnaval ou em qualquer outra época do ano.

Com o Seguro Viagem Sicredi, você conta com diversas coberturas, como: prorrogação da estadia, traslado médico, extravio, atraso e/ou danos de bagagem, cancelamento de viagens, despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas em viagem nacional e ao exterior com extensão, e muito mais.

"O Seguro Viagem Sicredi oferece o que há de melhor em coberturas, garantindo um atendimento ágil, com rapidez na contratação. Nós trabalhos com a seguradora Sulamérica. O melhor de tudo é que o nosso seguro é indicado para qualquer pessoa e seus familiares, em caso de viagens aéreas e marítimas, com idade até 90 anos", complementa a assessora do Sicredi.