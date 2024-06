Quanto custa passar o final de semana em Salinas? Veja quanto um casal gasta em média

Salinas é um dos principais destinos no Pará para os amantes de sol e mar. O município de Salinópolis, no litoral paraense, se torna um dos mais badalados durante as férias e o verão. Com cerca de 44 mil habitantes, a cidade é famosa pelas praias do Atalaia, Farol Velho, Maçarico e Corvinas. Confira quanto um casal gasta, em média, durante um final de semana em Salinas.

Quanto custa passar um final de semana em Salinas?

Para passar um final de semana em Salinópolis, no Pará, é preciso pensar no básico para uma boa viagem: hospedagem, alimentação e transporte. Considerando o período de veraneio, uma diária em pousadas de Salinópolis fica, em média, R$ 400 com café da manhã incluso.

No perído de férias e verão, as praias de Salinas ficam mais movimentadas (Ivan Duarte)

Para a alimentação, levando em conta as outras duas principais refeições, estima-se que do almoço na praia fique em R$ 200. Tendo em conta que o jantar seja em uma hamburgueria, o valor é, aproximadamente, R$ 150. No quesito transporte, para o combustível, o casal deve separar cerca de R$ 300.

Assim, no total, um casal gasta em torno de R$ 1.050,00.

