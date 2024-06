Balneários na estrada da Ceasa são opções de lazer durante o verão em Belém

Belenenses em busca de restaurantes e lugares refrescantes para aproveitar o verão amazônico não precisam sair da capital. No final da estrada da Ceasa, no bairro do Curió-Utinga, balneários oferecem diversão familiar em uma área pouco conhecida, cujo acesso fica a poucos minutos da avenida João Paulo II. Nesta reportagem, você confere como chegar a alguns desses locais e quais são os valores de entrada, horários de funcionamento e opções de lazer para os frequentadores.

Floresta Clube

Após alcançar a rotatória da estrada da Ceasa, ao lado do novo estacionamento, é preciso seguir por 950 metros em linha reta até o balneário Floresta Clube (@restaurante_floresta_clube no Instagram). O ingresso custa R$ 10 para o público a partir dos sete anos de idade. O horário de funcionamento será das 9h às 18h, em todos os dias de julho. O cardápio inclui peixes regionais, com preços a partir de R$ 60 para refeições que servem duas pessoas.

Floresta Clube fica 950 metros após a rotatória da estrada da Ceasa (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O administrador Ricardo Oliveira, 42, voltou a Belém recentemente, após morar um tempo no Sul do Brasil, e afirma que encontrou no Floresta Clube uma forma de matar a saudade da terra natal. "Nós ficamos fora por quatro anos e voltamos agora. Chegando em Belém, a gente pegou um local quente. A gente queria um lugar em que pudesse tomar banho e curtir, e um amigo nosso falou daqui", conta.

"O que eu mais gostei daqui foi, primeiro, reviver as nossas raízes: o peixinho frito que a gente comeu foi uma delícia. As crianças tomaram banho aqui na piscina artificial, mas eu fui tomar banho lá no rio, do outro lado; bebemos açaí, lógico, e (ainda tem) a natureza", elenca Ricardo, que pretende visitar Cotijuba e Algodoal nas férias de julho.

A pedagoga Lucileia Costa, 59, diz que os balneários da estrada da Ceasa são uma opção prática e agradável para curtir o verão com a família. "Eu moro aqui no bairro do Marco, gosto de estar em contato com a natureza. Aqui, é um local perto da cidade também, aí facilita, é mais vantagem do que pegar estrada, trânsito e o estresse", avalia. A estrutura familiar dos balneários é mais um atrativo para Lucileia.

A pedagoga diz que valoriza opções de lazer dentro da capital. "Dentro de Belém, a gente tem esses espaços pra curtir o verão. Para quem for ficar em Belém durante as férias, aqui é uma boa opção. Quem tá com a grana curta, tem lá o Porto Futuro, onde dá para se refrescar. E eu acredito que tem outros locais”, acrescenta.

Paraíso Verde

Seguindo por 300 metros na estrada da Ceasa após passar pelo Floresta Clube, uma estrada de terra, à esquerda, leva ao balneário Paraíso Verde (@paraisoverdebalneario no Instagram). O acesso é facilitado por placas que ajudam a encontrar o local que fica às margens do rio Guamá. O ingresso custa R$ 10 para o público a partir dos nove anos de idade — com desconto de R$ 5 para crianças a partir dos cinco anos. No mês de julho, o funcionamento será diário, das 9h às 18h. Com refeições que custam a partir de R$ 40 (prato individual) até R$ 180 (para quatro pessoas), as opções no cardápio são variadas, incluindo tambaqui assado.

Após passar pelo Floresta Clube, placas ajudam a chegar no Paraíso Verde, cujo acesso é feito por estrada de terra que desvia à esquerda (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Para o vigilante Aloísio Oliveira, 37, os balneários na estrada da Ceasa se tornaram uma escolha frequente também por conta da proximidade, mas também do baixo custo. "É muito barato. Pra vir cá, a gente gasta coisa mínima. Tira-gosto é barato, cerveja é barata”, afirma. Residente da Sacramenta, ele destaca a conveniência de chegar ao local em poucos minutos. “Pretendo voltar outras vezes, ainda mais agora nesse verãozão que tá chegando aí", diz.

Apesar dos pontos positivos, Aloísio observa uma limitação significativa: a falta de transporte público adequado. "Só é ruim o acesso aqui, porque não tem ônibus, nem condução. Se não fosse isso daí, com certeza isso aqui, hoje, tava cheio", opina. O vigilante e a família, que possuem carro particular, preferem visitar o Paraíso Verde aos sábados, para evitar a aglomeração de domingo.

A funcionária pública Marinete Silva, 55, descobriu o Paraíso Verde através de indicação de uma amiga e já o visitou várias vezes. "Já é a terceira vez que eu venho, moro em Ananindeua. Aqui, a gente aprecia a natureza, né, as coisas belas da nossa Belém", justifica. Para Marinete, a tranquilidade e a beleza natural do local são atrativos para quem busca uma pausa do cotidiano. "Por não ser tão conhecido, não tem tanta gente. Sou uma pessoa que não gosta de muito barulho, o som tá super agradável e tá ótimo aqui”, finaliza.

Outros locais

Poucos metros à esquerda do Paraíso Verde, seguindo por outra estrada de terra, fica localizado o balneário Espaço do Lazer (@espacodolazer_be no Instagram) , que funciona das 7h às 18h, com entrada a R$ 5 durante a semana e R$ 10 aos domingos e feriados, para pessoas acima de 12 anos. Um dos destaques do cardápio é o açaí apanhado no próprio local, para consumo dos clientes, além de carnes, peixes e frango que variam entre R$ 40 (para duas pessoas) e R$ 120 (para quatro).

, que funciona das 7h às 18h, com entrada a R$ 5 durante a semana e R$ 10 aos domingos e feriados, para pessoas acima de 12 anos. Um dos destaques do cardápio é o açaí apanhado no próprio local, para consumo dos clientes, além de carnes, peixes e frango que variam entre R$ 40 (para duas pessoas) e R$ 120 (para quatro). No final da estrada da Ceasa, o Restô Samaúma (@restosamauma22 no Instagram) é outra opção de balneário à beira do Rio Guamá, com funcionamento diário das 9h às 18h. O ingresso custa R$ 5 (acima de seis anos de idade) e o preço médio do cardápio é R$ 60, incluindo carnes, frango, peixes e mariscos.

é outra opção de balneário à beira do Rio Guamá, com funcionamento diário das 9h às 18h. O ingresso custa R$ 5 (acima de seis anos de idade) e o preço médio do cardápio é R$ 60, incluindo carnes, frango, peixes e mariscos. O Balneário do Lulu (@trapiche_do_tio_lulu no Instagram) fica aberto das 7h às 18h aos sábados, domingos e feriados e pode ser acessado pela avenida Presidente Prudente (300 metros antes da rotatória da estrada da Ceasa), mas as condições da via só permitem trafegar de bicicleta ou em veículos do tipo picape, por conta dos atoleiros. Pessoas acima de 10 anos desembolsam R$ 5 para entrar no local, que possui refeições a preço médio de R$ 25 e piscina para crianças, além do banho de rio. Também é possível chegar por dentro do Parque Estadual do Utinga (somente para pedestres e ciclistas) e pelo final da linha dos ônibus em Águas Lindas, em Ananindeua — nas mesmas condições do acesso pela estrada da Ceasa.