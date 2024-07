Pé na estrada: veja como ter seguro para viagens terrestres com mais de 100 km

O Sicredi expandiu o Seguro Viagem e agora a cobertura se estende a viagens de carro ou ônibus que ultrapassem 100 km. Esta inovação proporciona mais segurança e tranquilidade para os associados que preferem a liberdade de viajar por terra. A rede de atendimento ampla e as facilidades oferecidas são alguns dos destaques deste serviço que chega para atender a crescente demanda por viagens rodoviárias.

Com uma rede de atendimento completa, o Seguro Viagem do Sicredi garante suporte em diversos imprevistos, como prorrogação de estadia, traslado médico, extravio e danos à bagagem. Além disso, o serviço é válido tanto para viagens nacionais quanto internacionais, com cobertura de até 365 dias. A contratação do seguro é prática e rápida, sem sair de casa. O pagamento realizado via cartão de crédito é outra vantagem que torna o processo ainda mais conveniente.

De acordo com Daniele Arêas, assessora de Produtos e Serviços do Sicredi, a contratação resulta em uma grande cobertura. “Interrupção de viagem, morte acidental em viagem, traslado de corpo, traslado médico, prorrogação de estadia, retorno de acompanhante, hospedagem de acompanhante, despesas jurídicas para viagem internacional, despesas farmacêuticas, funeral, invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem, morte acidental em viagem e muito mais”, afirma Daniele.

O seguro disponibilizado ainda permite contratar a apólice para até 10 pessoas de uma vez, e se necessário, realizar várias contratações para cobrir todo o grupo de viagem. Outro ponto positivo é a abrangência das coberturas, que se estendem a viagens aéreas, marítimas e terrestres, proporcionando segurança adicional para qualquer tipo de deslocamento.

Para viagens internacionais, o seguro cobre despesas médicas, hospitalares e odontológicas, incluindo casos de COVID-19 (Foto: Freepik.com)

Para viagens internacionais, o seguro cobre despesas médicas, hospitalares e odontológicas, incluindo casos de COVID-19, o que traz maior tranquilidade para os viajantes. Além disso, a assistência em casos de extravio, roubo ou furto de bagagem enquanto estiver sob a responsabilidade de uma empresa de transporte regular é um diferencial que agrega ainda mais valor ao serviço.

4 Vantagens do Seguro Viagem Sicredi:

Cobertura abrangente: Proteção para viagens nacionais e internacionais, incluindo viagens terrestres de carro e ônibus. Rede de atendimento completa: Suporte em imprevistos como prorrogação de estadia, traslado médico, extravio e danos à bagagem. Facilidade de contratação: Processo rápido e prático, realizado online e com pagamento via cartão de crédito. Cobertura COVID-19: Assistência em despesas médicas, hospitalares e odontológicas para casos de COVID-19 em viagens.