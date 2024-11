Viviane Batidão e Solange Almeida cantam 'Malandragem', de Cássia Eller, em versão tecnomelody

Na última quinta-feira (31), a cantora paraense Viviane Batidão e Solange Almeida surpreenderam o público ao apresentar uma versão em ritmo de tecnomelody da música "Malandragem", de Cássia Eller, no programa TVZ, no Multishow. A performance manteve a letra da canção MPB, mas incorporou o som característico do ritmo paraense, com batidas eletrônicas.

Durante a apresentação, Viviane ainda chamou os apresentadores Preta Gil e Gominho para dançarem melody. Nas redes sociais, a versão foi elogiada. “Tudo combina em tecnomelody, é impressionante”, comentou um paraense. Outra admiradora escreveu: “Ela é a melhor no ritmo ❤️”. Até a cantora Gaby Amarantos comentou sobre a performance: “Essa sabe 🔥❤️”, escreveu.

Viviane Batidão e Solange Almeida estavam no TVZ Ao Vivo para promover o recente sucesso de “Olha Bem Pra Mim”, nova parceria entre as artistas. A nova versão, que combina o tecnomelody com o forró, alcançou o posto de música mais ouvida no Pará pelo YouTube Music.

Prêmio Multishow

Viviane Batidão também está concorrendo ao Prêmio Multishow 2024, na categoria Brasil, representando a região Norte. A votação está aberta no site do Gshow, e o público pode votar também nas categorias Show do Ano, Clipe TVZ do Ano, Hit do Ano e Revelação do Ano.

A cerimônia de premiação acontece no dia 3 de dezembro, no Rio de Janeiro, e será transmitida ao vivo pelo Multishow e pela TV Globo, sob o comando de Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Kenya Sade.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em OLiberal.com)