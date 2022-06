Bruna Gomes vence 'Big Brother - Desafio Final' com 91% dos votos

Bruna Gomes ficou em primeiro lugar no 'Big Brother - Desafio Final' em Portugal. Com 91% dos votos, a influenciadora digital passou na frente do adversário Gonçalo Quinaz, que teve 9% dos votos do público.

VEJA MAIS

A equipe da participante brasileira informou a vitória no Instagram, neste domingo, 5: "É a nossa campeã. Vocês fizeram parte disso! Obrigada sorvetinhos por todo o apoio e carinho pela nossa Bubu".

Para quem não lembra, Bruna ficou em terceiro lugar no 'Big Brother Famosos', finalizado em abril. Ela perdeu para o português Bernardo Sousa, o seu namorado, que conheceu dentro do reality.

Logo após o ‘Famosos’ ela já foi confinada para o "Big Brother - Desafio Final".

VEJA MAIS