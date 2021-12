Felipe Neto confirma rompimento com Bruna Gomes; Ex avisa que acionou advogado

O relacionamento de Felipe Neto e Bruna Gomes chegou ao fim. A notícia, que já vinha sendo especulada por internautas, foi confirmada na tarde desta segunda-feira, 27. O youtuber vinha postando textos enigmáticos no Instagram, como "as coisas irão se ajustar" e o "tempo resolve tudo", que geraram especulações dos seguidores. Os dois apagaram as fotos em que estavam juntos, nas redes sociais.

"A assessoria de imprensa de Felipe Neto informa, especialmente aos seus fãs, que o relacionamento do comunicador com a influenciadora digital Bruna Gomes chegou ao fim após quase cinco anos de duração. Felipe agradece a todos pelo carinho e preocupação, aos que acompanham há anos o seu trabalho e que torcem verdadeiramente por sua felicidade, bem-estar e saúde mental. Ele irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar. Em nome de toda a equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término", publicou.

Bruna Gomes também falou do assunto nas redes sociais: "Diante das notícias, comentários, e, principalmente, pela posição assumida por um dos protagonistas, este que, em primeira análise deveria resguardar o núcleo familiar que constituiu, evitando especulações e distorções da verdade, cabe a mim esclarecer e me posicionar: No último dia 25, Natal, fui surpreendida com telefonema de meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando fim à nossa relação. Portanto, sim, é verdade, não dividimos mais interesses de vida em comunhão. Tenham certeza. A surpresa de vocês é infinitamente maior a mim. Contatada por telefone e mensagens de texto. Sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta como devem ser entre aqueles que viveram sob o mesmo teto. Partilhando sonhos e angústias; alegrias e tristezas, tempestades e calmarias. Nao cabe a mim julgar ninguém, muito menos seus motivos. Aliás, ao final, seremos sempre nós e nossa consciência e espelhos. Impossível mentir a eles. Neste momento buscarei conforto em meus familiares e amigos que nunca me faltaram quando eu precisei. Todo o mais será tratado no tempo adequado, de forma serena e madura. Em meu nome, haverei de ser eu a falar, especialmente em respeito ao público e aos meus seguidores", disse Bruna. Ela informou que buscou um advogado para defender seus interesses com o fim do relacionamento.

Os seguidores dos influencers lamentaram o rompimento. Felipe pediu aos fãs para que "todos o respeitem" esse momento e, por conta disso, sofreu ataques, sendo chamado de "biscoiteiro". O youtuber reagiu com xingamentos.