BBB: Gil do Vigor diz que não voltaria ao reality: 'minha mãe foi ameaçada de morte'

O ex-BBB 21, Gil do Vigor, admitiu que não volta ao Big Brother Brasil se houvesse uma segunda chance. Um dos integrantes mais queridinhos do reality, que chegou a ficar em quarto lugar no jogo, disse que ama o programa, mas que agora é um jogo sem volta. O motivo, segundo o economista, seria a segurança da mãe Jacira Santana. A declaração foi feita durante o programa Podpah.

Durante e após a edição passada, Gil foi alvo de hates na internet, com comentários homofóbicos e xenofóbicos. "Minha mãe foi ameaçada de morte. Um carro preto parou na porta da minha casa e falou: 'eu estou aqui na frente e vou matar vocês'", disse.



Gil chegou a comentar que, se mudar de ideia, os fãs precisam encarar a disputa como um jogo e não como a vida real. "Eles não merecem passar por isso novamente. Por mim, eu entraria mesmo, porque eu sou doido, mas hoje eu penso na minha família", disse o brother.

