BBB: Saiba como será a formação do paredão neste domingo (13/03)

Neste domingo (13/03) tem a formação do oitavo paredão do Big Brother Brasil 22, será feita no confessionário. O programa começa após o programa Fantástico.

As principais mudanças desta semana é o vetado da prova do líder pelo Pedro Scooby, Eliezer, que poderá indicar uma pessoa ao paredão [menos Sooby] e este indicado terá o poder do contragolpe. Além da imunização do anjo e da indicação do líder da semana.

A votação seguirá no confessionário e terá prova bate-volta entre os indicados da casa, o indicado por Eliezer e o jogador que sofreu o contra-golpe. O único que não participa da prova é o indicado pelo líder.

Confira a programação do BBB22 deste domingo:

Paredão triplo

Anjo imuniza uma pessoa

Líder indica uma pessoa

Vetado pelo Sooby, Eliezer, indica um participante (menos o próprio Scooby)

Indicado pelo vetado dá o contra-golpe

Casa vota no confessionário

Prova bate-volta

(Estagiária Beatriz Reis, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)