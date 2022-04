Finalista do BBB, Paulo André é contemplado no edital do programa Bolsa Atleta 2022

O atleta Paulo André, finalista do BBB 22, foi contemplado no novo edital do programa Bolsa Atleta. Após ter tido as últimas parcelas do auxílio suspensas, por estar na casa mais vigiada do país, PA havia deixado toda a documentação pronta para ser reinscrito no edital deste ano, além de deixar pessoas responsáveis para levar o processo à frente.

O Bolsa Atleta é aberto pelo Governo Federal, com base nos resultados do ano anterior. Paulo André cumpre os principais requisitos, como ter disputado a Olimpíada, e por isso, pode receber a bolsa. PA já havia contado aos amigos e companheiros de time que seguiria a carreira no atletismo, e que faria usaria a academia do BBB como estratégia para manter a forma física.