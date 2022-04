BBB 22: veja o antes e depois do atleta Paulo André, conhecido como P.A

Paulo André Camilo é um dos finalistas do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22), mas o reconhecimento já vem antes do reality. Considerado o corredor mais rápido do atletismo brasileiro em atividade, P.A, como é conhecido, tem 23 anos e se tornou o segundo velocista mais seguido do mundo no Instagram.

O atleta já acumulou diversos prêmios dentro da casa, mas antes do BBB, recebia quatro benefícios por mês referentes à carreira como atleta. Saiba mais como era o antes e depois do P.A.:

Seguidores

Com a participação no reality, Paulo André se tornou o segundo velocista mais seguido do mundo no Instagram. Ele entrou no BBB 22 com 78 mil seguidores e até esta terça-feira (26) tinha 7,7 milhões; Usain Bolt tem 11,3 milhões.

Vida pessoal

Nascido em 20/08/1998, em Santo André, no ABC Paulista, ele é filho do ex-atleta de corrida Carlos Camilo, que também é seu treinador. Em setembro do ano passado, nasceu o primeiro filho do atleta, que também ganhou o nome de Paulo André.

Atletismo

Com uma trajetória de sucesso no atletismo, P.A tem o recorde de terceiro homem mais ágil da história do país no esporte. Além disso, foi semifinalista nos Jogos Olímpicos de 2020 e no Mundial de 2019. Nos Jogos Pan-Americanos, em 2019, conquistou uma medalha de prata na prova dos 100 metros rasos.

P.A é considerado o corredor mais rápido do atletismo brasileiro em atividade (Foto / Wagner Carmo / CBAt)

Antes de entrar no BBB 22, ele ganhava por mês R$ 2 mil pelo Bolsa Atleta Capixaba, cerca de R$ 5 mil por uma patente na Marinha e outros dois salários: um do Bolsa Atleta Federal e outro da Confederação Brasileira de Atletismo. Por estar confinado no reality, ele acabou perdendo o benefício federal, já que não estaria em período de treinos ou competindo.

