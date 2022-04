BBB 22: veja que horas irá começar a final do reality hoje (26/04)

A grande final do BBB 22 chegou. Na noite desta terça-feira (26/04), o Brasil vai saber quem levará o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa: Arthur Aguiar, Douglas Silva ou Paulo André. E para animar o público e os finalistas, o programa será repleto de atrações e surpresas. Confira que horas irá começar a final do Big Brother Brasil.

Oito atrações musicais já estão confirmadas para a final do BBB 22, e irão se apresentar no palco do programa, no jardim da casa. De acordo com a programação da TV Globo, o final do programa irá começar logo após a exibição do primeiro episódio da nova edição de “No Limite”, às 22h45.

Quem vai se apresentar na final do BBB 22?

Para animar a grande noite no BBB 22, vai ter música para todos os gostos. Confira quem vai se apresentar:

Léo Santana

Matheus & Kauan

Jão

Xamã

Paulo Ricardo, que irá canta a música-tema do Big Brother Brasil

Além de várias parcerias inéditas no palco do BBB 22.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)