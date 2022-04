Resumo BBB: treta, ansiedade e lembranças marcam a noite de segunda-feira (25/04)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, segunda-feira (25/04), um programa cheio de emoção e ansiedade para a grande final do BBB 22. Entre os principais destaques está a treta de Paulo André e Arthur Aguiar, ação especial e muita nostalgia. Veja o que aconteceu:

Finalistas ganham mimos da Avon

Ação da Avon com mimos. (Foto: Gshow)

A manhã de segunda-feira, véspera da grande final do BBB 22, foi marcada por uma ação surpresa da Avon na casa mais vigiada do Brasil. Na dinâmica, os brother tiveram a oportunidade de montar kits para declarar seu amor e presentear alguém especial. Logo depois, um vídeo com fotos da família de cada um passou no telão montado na área externa da casa e o top três revelou o porquê escolheu aquela pessoa para presentear.

Clima tenso entre Arthur Aguiar e Paulo André

Arthur Aguiar e Paulo André discutindo na casa. (Foto: Gshow)

Faltando poucas horas para a grande final do BBB 22, Paulo André e Arthur Aguiar protagonizaram uma leve discussão quando voltavam para casa após a ação da Avon. "Sabe qual o problema do PA? Ele zoa todo mundo, mas ninguém pode zoar ele", disse Arthur já exaltado com o amigo. "Você que é assim!", exclamou PA. Os dois continuaram tretando e o velocista afirmou que Arthur levava as brincadeiras para um lugar "nada a ver". "A gente estava brincando, mano! Você acha que alguém falou sério?. O DG riu da mesma coisa!", rebateu o ator. "Foi engraçado", admitiu Douglas Silva.

Botando mais lenha na fogueira, Arthur continuou afirmando que Paulo André gostava de zoar todos da casa, mas não gostava de ser zoado. "Tá bom então. Tadeu, no Jogo da Discórdia hoje vou puxar o Turrah hein!", rebateu PA, com Arthur retrucando: "Pode puxar, não é a primeira vez que você faz isso mano"."Tá bom, você está certo. Como sempre você está certo", ponderou o atleta.

Momento mais difícil da temporada

Top 3 finalistas no programa ao vivo com Tadeu Schmidt. (Foto: Gshow)

A noite de segunda-feira não teve o temido Jogo da Discórdia como de costume, mas teve muitas lembranças dos momentos mais difíceis do jogo, superstições e looks para a grande final. Em uma conversa com Tadeu Schmidt, Arthur revelou que seu momento mais difícil foi um desabafo com Tiago Abravanel, onde ambos choraram juntos. O ator contou que não sabia o motivo de não conseguir se aproximar das pessoas dentro da casa e que tudo parecia ser motivado por questões fora do programa, mas encontrou um ombro amigo para desabafar.

Douglas Silva comentou que seu momento mais dificil foi em um Jogo da Discórdia, quando recebeu muitas plaquinhas dos participantes. Para ele, que sempre teve acesso a todo mundo, o ato dos confinados foi uma grande surpresa. "O que fiz para estar merecendo isso? Tinha que ter feito alguma coisa para a pessoa botar a plaquinha com força. Não entendi aquela movimentação e custei a entender. Não é possível. Me senti decepcionado mesmo naquele momento. Aquele foi um momento em que eu pensei até em desistir", comentou.

Paulo André foi o último a "desabafar" e destacou que seu momento delicado foi durante uma festa, pois estava bem sentimental após ver um vídeo da sua família. Segundo ele, seus pais pareciam estranhos e e isso desencadeou muitos pensamentos negativos.

Saiba tudo sobre a final de hoje

A grande final do BBB 22 acontece hoje, terça-feira (26/04). (Foto: Gshow)

Depois desses 100 dias de BBB 22, a tão esperada final vai acontecer hoje, terça-feira (26/04), logo após a novela Pantanal. A consagração do vencedor do reality promete muita surpresa e emoção para o trio finalista, confira o que vai acontecer:

Atrações musicais

A final do reality terá a presença de Léo Santana, Xamã, Matheus e Kauan, Jão e Paulo Ricardo. As ex-participantes Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Maria também estarão presentes para uma performance exclusiva e feats inéditos.

Aquecimento Rede BBB

Os apresentadores Rhudson Victor e Rafa Kalimann farão um "esquenta" ao vivo no Gshow e Globoplay antes da grande final. Eles irão receber convidados especiais, incluindo os ex-BBBs desta edição, e ainda revelarão as categorias do Prêmio #RedeBBB desse ano.

Bate-papo com Rafa Kalimann

Assim que a final for exibida ao vivo, os três finalistas da edição irão para o tradicional bate-papo com Rafa Kalimann para relembrar suas trajetórias, as tretas e os memes da temporada.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)