Ex-BBB Rodrigo Mussi pode deixar hospital nesta semana, diz família

Rodrigo Mussi, que está se recuperando de um acidente de carro, pode ter alta nesta semana e deixar o Hospital das Clínicas (SP) para uma reabilitação especifíca. A informação foi confirmada pela família do ex-BBB à Revista Quem.

Em nota enviada à revista, a família de Rodrigo Mussi afirma que está confiante na saída do ex-BBB do hospital. Ele teria começado a fazer fisioterapia, mas precisará ter uma reabilitação intensiva para se recuperar do acidente sofrido no dia 30 de março.

Leia o comunicado:

"Nosso Rod segue se recuperando. Hoje se alimentou bem, fez fisioterapia e continua teimoso com o colar cervical rs. Estamos confiantes de que essa semana deixa o HC, para começar sua reabilitação intensiva em outro lugar específico para seu tipo de recuperação! Continua assim, Rodrigo!".

