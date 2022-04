Enquete do BBB da UOL aponta quem será o vencedor do reality; Arthur, Douglas e P.A estão na final

É hoje (26) a final do Big Brother Brasil 2022 (BBB 22) e a principal enquete da internet, a do site UOL (Universo Online) já aponta o grande favorito para ser campeão do reality: Arthur Aguiar. Paulo André, Douglas Silva e Arthur Aguiar estão na final do programa, mas o ator e cantor mantém o favoritismo que adquiriu ao longo da edição.

Com 61,37% dos votos, a enquete aponta que os internautas estão votando para Arthur Aguiar ganhar o prêmio de R$1,5 milhão. Em segundo lugar está Paulo André, com 34,31% de indicação para campeão. Fechando o pódio, vem Douglas Silva, que soma 4,33% dos votos.

Enquete do site UOL (Reprodução / Instagram @bbb)

Na enquete feita em OLiberal.com, os internautas também escolheram Arthur Aguiar como o vencedor do BBB 22. Nas parciais, o brother acumula 67,90% dos votos para ganhar o reality. Já o Paulo André, está com 26,42% e DG. soma 5,68% das indicações para vencer a edição.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)