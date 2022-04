A força das redes sociais em tornar campeões em realities

Neste Big Brother Brasil 22, muitas pessoas questionaram o papel importante das redes sociais para o resultado final da edição. As mídias conseguem caminha junto com o participante em busca de R$1, 5 milhão, como exemplo da Manu Gavassi e Juliette, que conseguiram usar são as redes sociais e o programa televisionado de forma casada e eficiente.

Hoje, 26, o campeão será conhecido e a força das redes sociais foi fundamental na caminhada de Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André.

“Esse papel das redes tem sido muito mais profissional, percebemos isso pelo diálogo no reality, que se passa entre o que acontece na casa e o e a percepção que é tida aqui fora. Você tem dois olhares, que os administradores das redes estão conseguindo com muito mais eficiência, fazer esse trânsito entre o dentro e o fora da casa. Um exemplo muito bom disso foi a equipe pequena e não muito famosa da Juliette. Ela conseguiu agregar com o carisma que ela desenvolveu dentro da casa, uma participação interessante, colocando um ícone para os cactos, juntando uma tribo”, relembrou Ivana Oliveira, pesquisadora em comunicação, que atua no ciberjornalismo e comunicação digital, da Unama.

A profissional ainda acrescentou que esse papel das redes socais é de agregar a torcida, que é possível conquistar através das postagens. Além de tirar o peso que o confinamento trás para esse participantes, são as redes que fazem essa participação ter mais leveza.

Ivana Oliveira fala sobre o comportamento dos participantes nas redes sociais. (Arquivo Pessoal)

Para este BBB 22, a profissional lembrou que no início da edição dois nomes que ganharam destaque foi Natalia e Linn da Quebrada, mas que mesmo com uma boa movimentação nas redes não foi “possível torná-las campeãs”. Diferente da postura do Arthur, que não entrou como queridinho, mas com a perseguição de Jade, assumiu um protagonismo na casa, que com uma boa comunicação foi passada para os seus administradores.

“Nós temos um programa que tem 22 anos, é óbvio que você estabelece determinados acordos antes de entrar (entre profissionais e participantes). No caso dele tem construído uma imagem que não é favorável, de antipático, egoísta. Mas nas redes, elas estão solucionando isso de outra maneira, tornando a torcida dele imbatível através do discursos: somos a maior torcida, não interessa o que aconteça, estão querendo polemizar. Há esse casamento mesmo entre mídias sociais ou o participante”, avaliou.

Outra coisa que merece destaque, é a participação de Jade. Quando ela entrou no BBB, muito se falava sobre os desafios que ela ia enfrentar, e os administradores das suas redes sociais deram um discurso mais leve para toda essa polêmica. “Acho que eles encontraram o tom, que alivia um pouco a imagem dela como pessoa milionária, inacessível, arrogante ou que não precisa do prêmio. Isso foi interessante, porque os adms dela conseguiram fazer isso. Eles têm além de todas as ferramentas do marketing digital, todas as análises midiáticas que a rede pode dar”, acrescentou Ivana.

Como é de conhecimento de quem acompanha BBB, Arthur é um dos grandes candidatos a ser campeão do programa hoje, porém, existem acusações de alguns fãs que tem sido usado a tecnologia em votações. Em paralelo a isso, alguns perfis nas redes sociais, tem papel importante para o programa, já que ao longo desses três meses compartilham diariamente o que ocorre no reality e isso é capaz de favorecer ou não os participantes.

“Para vencer o BBB não adianta você ficar só na sua bolha, precisa sair para que tenha mais votos. Esses perfis reproduzem muitas vezes ou divulgam muito do que você precisa para esse candidato vencer, eles conseguem mostrar uma pessoa que não é na realidade. Esses perfis são importantíssimos porque produzem uma percepção que querem que você tenha. O que está acontecendo no BBB, nos antecipam o que vai ser a eleição: vamos ter essas bolhas, edições que naturalizam ou melhoram o candidato. As redes sociais elas não são a verdade em si, são percepções apresentações que vão provocar reações nem sempre as esperadas por elas ou pelos candidatos”, finalizou Ivana.