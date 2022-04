Linn da Quebrada entra em piscina de bolinhas com Ana Maria Braga e revela sua torcida do BBB 22

Linn da Quebrada foi a grande convidada do 'Mais Você' desta terça-feira (26/04) para tomar o famoso Café com Ana Maria Braga, horas antes da grande final do Big Brother Brasil 22. Na ocasião, a cantora mergulhou em uma piscina de bolinhas com a apresentadora, revelou para quem vai sua torcida e relembrou sua trajetória no programa, confira:

"Saí com uma sensação muito grande de derrota. Queria ter avançado no jogo, queria chegar perto do pódio, achava a minha saída prematura. Saí triste, mas o carinho que recebo aqui fora é especial. Fico triste por ter decepcionado as pessoas que torceram por mim. Minha 'linnderança' parece que foi a minha maldição", disse ela sobre sua eliminação com 77,6% dos votos.

Linn da Quebrada no programa 'Mais Você'.(Foto: Globo)

Ainda na conversa, a artista destacou o quanto seria histórico uma travesti ser a grande vencedora do reality e revelou para quem vai sua torcida. "O PA precisa ganhar, né? Faz isso pela gente, Brasil! O Arthur, como sempre, dormindo", pontuou. Linna é a primeira ex-participante a ir ao programa da Ana Maria Braga para comentar o reality, geralmente, os ex-BBB só são convidados para o 'Café com Eliminado' logo após sairem do programa. Ela será atração na festa da final do BBB 22, ao lado de Naiara Azevedo, Maria, Jão, Xamã e outros convidados.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)