Final do BBB 22: grupo 'Camarote' disputa prêmio de R$1,5 milhão; confira o perfil dos finalistas

Pela primeira vez, desde que o Big Brother Brasil começou a ter famosos em sua lista de participantes, três integrantes do grupo "Camarote", formado por pessoas conhecidas, chegaram a final do programa. Outra novidade, é que um homem será o grande vencedor após Cézar do BBB 2015. Veja quem são os finalistas e o perfil de cada um deles.

VEJA MAIS

Perfil de Arthur Aguiar

O cantor e ator Arthur Aguiar é casado com a coach Mayra Cardi, tem uma filha e entrou no programa dias após a estreia, em decorrência da Covid-19. Desde quando foi anunciado como participante do BBB 22, o público criou fortes expectativas com a participação dele no programa.

Arthur Aguiar no BBB 22 (Reprodução / Globo)

E um dos motivos para esta expectativa, foi com relação aos escândalos conjugais que o artista se envolveu antes de entrar na casa. Em 2020, a esposa, Mayra Cardi, expôs para a internet as inúmeras traições cometidas pelo artista. Depois de um tempo separados, o casal retomou o casamento e Arthur recebeu o convite para o BBB.

Arthur sempre disse no programa que acreditava que não passaria muito tempo na edição, pois acreditava ser cancelado. Mas sua conquista no jogo foi ganhando proporção em decorrência do seu temperamento competitivo e jogador. Ele participou de um paredão icônico ao lado de Jade Picon e teve alguns altos e baixos durante sua trajetória no reality, principalmente, pela forma de conduzir a amizade com seu próprio grupo dentro da casa. Mas também chegou a ser apontado como um dos "queridinhos" da edição. Hoje, Arthur está na final do BBB 22.

Perfil de Douglas Silva (DG)

De Dadinho do filme “Cidade de Deus”, Douglas Silva ganhou a fama de DG do BBB 22. O ator é casado e tem duas filhas. Desde o primeiro momento na casa mais vigiada do Brasil, ele disse que aceitou participar dessa aventura pela família e com a expectativa de proporcionar uma vida com mais privilégios para suas meninas.

Douglas Silva no BBB 22 (reprodução/TV Globo)

Ele chegou no programa de forma tranquila, com um temperamento apaziguador e com dificuldades de posicionamento. Ao longo da jornada foi sendo obrigado a tomar outras rédeas no jogo. Uma das marcas do DG é a emoção. Durante a edição ele não economizou nas lágrimas, apesar de revelar que sempre teve dificuldade em chorar.

Hoje DG disputa o pódio ao lado dos amigos e de quem fez aliança durante todo o programa, Paulo André e Arthur Aguiar.

Perfil de Paulo André (PA)

O Paulo André ou PA, como ficou conhecido para o Brasil todo, é atleta e mais um integrante do grupo “Camarote”. Ele foi se destacando no programa aos poucos e o romance com Jade Picon e a amizade com Pedro Scooby foi o que deu destaque para o atleta no reality.

As investidas discretas dele na influencer conquistou o Brasil. Até a cantora Anitta deu um empurrão para o romance. Pois assim que Jade soube pela colega de confinamento, Larissa, que a Anitta estava de olho em seu "crush", ela acabou tomando atitude e beijou o atleta após umas das festas.

Paulo André (Reprodução/TV Globo)

Outro fator importante para o participante dentro da casa foi a amizade com o Pedro Scooby, que juntos protagonizaram momentos de carinhos, lealdade e zoeira. Hoje, PA disputa a grande final do BBB 22.